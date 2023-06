Nikita Pelizon, è finita. La notizia che riguarda la vincitrice del GF Vip 7 arriva sui social, tra le Storie pubblicate poco fa. Se dal punto di vista professionale le cose vanno alla grande (ha anche lanciato il suo primo singolo Mojito tra i tanti altri progetti iniziati dopo il reality show di Canale 5), non può dirsi lo stesso sotto il profilo sentimentale. Com’è noto, una volta uscita dalla Casa, la modella e influencer si era avvicinata al suo ex Matteo Diamante. Ma il “ritorno di fiamma” è durato poco: la loro nuova frequentazione è arrivata al capolinea.

Ed è proprio l’ex vippone a comunicare la rottura attraverso le sue Instagram Stories, con un lungo messaggio in cui spiega ai suoi follower cosa è accaduto nelle ultime settimane. In breve ha scoperto dei lati di Nikita Pelizon che non gli sarebbero piaciuti. Nonostante tra loro ci sia una importante connessione e sebbene l’affetto reciproco sia molto forte, i due avrebbero deciso di prendere due strade differenti.

Leggi anche: “Ora vivo così”. Nikita Pelizon, promessa mantenuta: addio alla televisione e nuovo lavoro





Nikita Pelizon, è finita: l’annuncio

“Come sicuramente avrete notato io e Niki non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale – spiega Matteo Diamante – Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro”. Aggiunge poi che nei momenti trascorsi insieme “sembravamo felici” ma anche che “si cambia”.

Matteo Diamante continua poi sottolineando come questo non sia più (o almeno per ora) il loro tempo: “È stato tutto bellissimo e rifarei tutto dall’inizio, non ho buttato via il mio tempo, nessuno dei due lo ha fatto, è solo il momento che è sbagliato (forse un domani capiremo)”. “C’è chimica, attrazione e tanto bene, rimarrà un rapporto speciale, non la chiamerei proprio semplice amicizia, perché io e lei non saremmo mai quel genere di amici, però qualcosa di bello rimane”.

In conclusione un messaggio rivolto proprio a Nikita Pelizon: “Le auguro ogni fott… bene di questo mondo e spero che, un giorno, trovi la persona che la faccia ridere tutto il giorno, che stia con lei non per secondi fini e che la metta al primo posto, che la renda felice appoggiando ogni sua idea, difendendo i suoi sogni, e che la protegga se necessario. Perché si merita tutto l’amore del mondo”.