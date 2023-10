È nato Ascanio! Un altro fiocco azzurro per la coppia vip, che così ‘pareggia i conti’: il quarto figlio, che è appena venuto al mondo, è il secondo maschietto di casa e può contare anche sull’aiuto e il sostegno di due sorelline maggiori. Il piccolo è nato con un parto programmato, tanto che il volto di Canale 5, oggi influencer e imprenditrice, si è mostrata tra le Storie Instagram prima e anche pochi istanti dopo aver dato alla luce il suo bebè numero 4.

Nonostante il dolore, ha tranquillizzato i follower spiegando che tutto è andato per il meglio. “Non mi esce la voce per il dolore che sto provando ma so che passerà. Ascanio l’ho visto ed è stato stupendo”, ha scritto sotto un breve video registrato dal letto della clinica dove ha partorito. Poche ore prima si era immortalata con la sua mamma a cui ha giurato che questo sarebbe stato l’ultimo figlio.

È nato Ascanio, il quarto figlio della coppia di Canale 5

In effetti i fan di Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis sono rimasti a dir poco sorpresi quando a maggio scorso avevano annunciato l’arrivo del quarto figlio, Sembrava infatti che l’ex protagonista di Temptation Island volesse fermarsi a tre: Beatrice Emma, Enea e Adria. E invece no.

Il destino ha invece voluto che la giovane coppia riprovasse la gioia di una nuova nascita ed ecco che ora, in questa fine ottobre 2023, è arrivato il secondo ometto di casa. Dopo il sesso, svelato con una grande festa a Bacoli, è arrivato l’annuncio del nome.

Ascanio è un nome che piace moltissimo ad Alessandra De Angelis. Meno, almeno all’epoca della decisione, al marito Emanuele che, come spiegato tra le Storie di Instagram, preferiva chiamarlo Brando. Alla fine ha ‘vinto’ Ascanio e al “name reveal party” dei due ex protagonisti di Temptation Island era presente anche l’ex volto di Uomini e Donne Ramona Amodeo.