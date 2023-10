Splendida notizia per la vip italiana, amica di una delle personalità più importanti, che sarebbe incinta. Nonostante non ci sia stata la conferma ufficiale da parte di lei, c’è una foto ad inchiodarla. Tutti hanno notato un pancino sospetto e quindi si attenderebbe solo la comunicazione definitiva. Anche perché il suo compagno si è pure lasciato sfuggire una frase criptica, che ha fatto immaginare che ben presto diventeranno genitori.

La vip italiana potrebbe annunciare di essere incinta anche nelle prossime ore, dato il clamore che si è creato sui social. Anche il suo partner, ipotetico papà tra non molto, è molto conosciuto nel mondo dei famosi. La giovane, che ha proposto una carrellata di immagini sul suo profilo Instagram, ne ha fatta vedere una che non lascerebbe spazio ad alcun dubbio. Sarebbe in dolce attesa e per lei si tratterebbe di una nuova grande notizia, dopo quella ricevuta pochi mesi fa.

Leggi anche: “Il mio bambino”. Che gioia per la figlia vip e volto della tv. Incinta per la prima volta, il dolce annuncio ai fan





La vip italiana sarebbe incinta: scoperto un pancino sospetto

Una notizia che sarebbe accolta con grandissimo entusiasmo da una moltitudine di persone, basti pensare che lei è seguita su Instagram da oltre 1 milione e 400mila follower. Possiamo subito darvi qualche anticipazione interessante su questa vip italiana forse incinta per la prima volta. La giovane, che è nata nel 1987, è la migliore amica di Chiara Ferragni. E proprio quest’ultima festeggerebbe alla grande questo evento.

Parliamo dell’influencer Veronica Ferraro, la quale sarebbe in attesa di un bebè. La gravidanza non ha trovato ancora riscontri, ma il pancino osservato dai fan dice molto. Inoltre, il compagno, ovvero il produttore Davide Simonetta, ha scritto sui social nelle scorse ore: “Io faccio l’autore, ovvio che nessuno si ricorderà di me. Tranne mio figlio, grazie alla Siae“. Lo scorso mese di luglio i due hanno anche annunciato di volersi unire in matrimonio.

Grazie al giubbotto molto grande indossato, sarebbe riuscita a celare quanto più possibile il pancino, ma in tanti l’hanno segnalato ugualmente. Veronica Ferraro lavora come imprenditrice digitale, adora la moda e i gioielli ed è stilista dell’etichetta Not After Ten.