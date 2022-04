“Ha una fidanzata”. Nathan Falco, mamma Elisabetta Gregoraci lo confessa: “È tutto papà”

“Piccolo mio, Nathan Falco, mi hai reso una persona migliore, una mamma. Ogni giorno e ogni volta che ti abbraccio ringrazio Dio per il magnifico dono che mi ha fatto. Sei l’amore mio, l’unico indiscusso amore della mia vita, il mio tutto. E questo non cambierà mai. P.S.: per mio figlio che ormai è grande avrei dovuto scrivere solo…tanti auguri amore mio, ma lo sapete che quando parlo di lui mi emoziono”. Con queste parole Elisabetta Gregoraci aveva voluto fare gli auguri al figlio avuto da Flavio Briatore.



Un figlio che cresce sotto lo sguardo attento della mamma, tornata a parlare del rapporto con il figlio e della sua crescita sulle colonne del settimanale Chi. Una lunga intervista durante la quale si è lasciata andare a una serie di confessioni: “Mi sa che è iniziato il periodo dei primi amori” ha confidato affrontando l’argomento: “Da qualche mese vedo arrivare cuori sul telefonino di Nathan Falco, il sabato esce a mangiare la pizza con gli amici: credo che dopo il calcio e la PlayStation abbia scoperto le ragazze”.





Nathan Falco, mamma Elisabetta gelosa del suo ometto



In proposito Elisabetta ha svelato: “Il 18 marzo abbiamo festeggiato il suo compleanno e nella lista degli invitati di Nathan Falco erano quasi tutte femmine. A un certo punto ho visto Nathan seduto in mezzo a tutte queste ragazzine e la cosa mi ha fatto molto sorridere, così gli ho scattato una fotografia di nascosto. Avevano la sua età, ma un paio sembravano più grandi e, da buona mamma calabrese, le ho scrutate con attenzione”.



E ancora: “Sono allenata dopo 13 anni con Flavio. Non era con noi, e gli ho scritto: “Briatore figlio batte Briatore padre 10 a 0”. Un rapporto, quello tra la mamma di Nathan Falco e l’imprenditore, che resta solido. “Il nostro sogno d’amore si è interrotto, ma la famiglia ci sarà sempre” ha confidato la showgirl parlando della stima e dell’affetto che sempre la terranno legata al padre di suo figlio.



“Ha una vita impegnata e bellissima, deve pensare a se stesso come a un uomo fortunato perché in tutti questi anni ha avuto tanto. Ha superato tante prove della vita, gli auguro di godersi le cose belle e Nathan Falco che gli somiglia tanto. È dolce come me ed è sveglio, ha la ‘cazzimma’ di Flavio”.

