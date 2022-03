“Tutto per te”. Elisabetta Gregoraci, festa grande per il compleanno del figlio Nathan Falco

Giornata molto importante per Elisabetta Gregoraci quella del 18 marzo. Infatti, c’è una ricorrenza davvero attesa che fa riferimento al suo adorato figlio Nathan Falco. E il gesto che ha fatto stavolta è stato decisamente apprezzato dai suoi fan, che l’hanno riempita di complimenti. Un atteggiamento veramente commovente, che ha trovato il parere favorevole degli innumerevoli utenti che la seguono, ma che potrebbe anche fatto innervosire il ragazzino. Come ha spiegato la stessa showgirl.

Ad inizio mese Elisabetta Gregoraci si era soffermata con tanto dolore sulla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina: “Buon pomeriggio amici e amiche di Instagram. Siete sempre abituati a vedermi super sorridente e super positiva, e cerco di esserlo per tutti voi perchè è giusto cosi. Devo esser sincera, sono giornate dove sono in down, sono preoccupata. Le immagini della guerra, questi bambini che stanno soffrendo, mi hanno destabilizzata. Sto male, ho gli incubi la notte, non riesco a dormire”.

Il 18 marzo è il giorno in cui è nato Nathan Falco ed è dunque il compleanno del figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Per questo motivo l’ex gieffina ha voluto dedicargli un bellissimo post sui social, accompagnato da alcune bellissime foto che la ritraggono insieme a lui sin da quando era proprio un bimbo. Ora ha compiuto 12 anni e Eli ha scritto queste dolcissime parole: “Tanti auguri vita mia…Da quando sei venuto al mondo il 18 marzo di 12 anni fa la mia vita è cambiata”.





Poi Elisabetta Gregoraci ha aggiunto sul figlio: “Mi hai reso una persona migliore, una mamma. Ogni giorno e ogni volta che ti abbraccio ringrazio Dio per il magnifico dono che mi ha fatto. Sei l’amore mio, l’unico indiscusso amore della mia vita, il mio tutto. E questo non cambierà mai. P.S.: per mio figlio che ormai è grande avrei dovuto scrivere solo…tanti auguri amore mio, ma lo sapete che quando parlo di lui mi emoziono”. E si è quindi scusata, scrivendo ancora: “Nathan, la mamma è fatta così. Ti amo, buon compleanno”.

Tra i vari commenti scritti ad Elisabetta Gregoraci sono spiccati quelli di Sonia Bruganelli: “Siete una forza insieme”, di Costanza Caracciolo che ha postato diverse faccine con occhi innamorati, di Enock Balotelli: “Auguri Nathan Falco” e di Stefania Orlando: “Auguri a questa meraviglia di figlio”. E tanti altri hanno fatto i migliori auguri al neo dodicenne.