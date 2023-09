Natalia Paragoni, tutti hanno sentito. Sfilate in abiti di lusso, sorrisi a profusione, eleganza e molto altro ancora sul red carpet di Venezia. Tra i presenti anche Natalia Paragoni, che come tutti sanno ha dato alla luce il 20 luglio la piccola Ginevra insieme al compagno Andrea Zelletta. Si può dure che per Natalia quella sul red carpet di Venezia è stata la prima importante e significativa uscita pubblica dopo il parto, dunque tutto è accaduto in un momento molto delicato su cui lei stessa ha ammesso di recente: “Le prime due settimane sono state belle toste. Per fortuna c’erano le nonne. Un periodaccio”.

Natalia Paragoni sul red carpet di Venezia 80, tutti hanno sentito. Mamma per la prima volta, Natalia è stata tra le celebrità presenti nel corso del tanto atteso evento che si è svolto nella città lagunare. Per l’occasione non poteva che sfoggiare il suo abito di lusso, bianco e molto originale. L’ex volto di UeD non può certamente dire che sia passata inosservata.

Natalia Paragoni sul red carpet di Venezia 80, tutti hanno sentito la voce del fotografo: il video diventa virale

Ma al di là dell’indiscutibile bellezza di Natalia Paragoni, a fare notizia è stato anche un video poi diventato virale in cui si sente chiaramente la voce del fotografo in sottofondo che si lascia andare a una considerazione (e un’espressione decisamente colorita) che nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare: “Ma quando finiscono por*o d…”.

Insomma, non si fa troppa fatica a capire il motivo per cui il video è diventato virale nel giro di poco tempo, venendo condiviso più volte dagli utenti su Twitter. “Il fotografo che bestemmia”, commenta qualcuno, e qualcuno ha provato a sorvolare commentando invece la bellezza della protagonista della foto: “Natalia ha partorito l’altro ieri ed è già così in forma wow bellissima stupendissima elegantissima”.

E per tornare al lieto evento della nascita della piccola Ginevra, mamma Natalia di recente ha ben pensato di spiegare i motivi della sua assenza dai social: “In questi giorni sono un po’ sparita proprio perché non è che non trovavo il tempo ma avevo altre cose da fare”, ha confessato ai suoi fan. “Dovevo sistemare casa e capire come gestire il mio lavoro e Ginevra allo stesso tempo. Purtroppo non è facile. Quindi sono stata un po’ assente ma dovevo per forza”.