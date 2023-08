Natalia Paragoni, fuori la verità sotto gli occhi di tutti. Come si può ben immaginare la nascita di un bebè stravolge in meglio la vita dei genitori. Ed è quello che sembra essere accoduto a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta che il 20 luglio 2023 hanno potuto stringere tra le loro braccia la piccola Ginevra. Eppure i fan non hanno potuto fare altro che notare un dettaglio: l’assenza dai social della nota influecer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nelle ultime ora la neo-mamma ha dunque deciso di rompere il silenzio e rivelare a tutti i motivi della decisione.

Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo la lunga assenza dai social. L’arrivo della piccola e splendida Ginevra ha cambiato del tutto i ritmi di mamma e di papà e questo è un aspetto che molti genitori potranno comprendere. L’ex corteggiatrice di UeD ha dunque messo in chiaro i motivi che l’avrebbero spinta a prendere una pausa dai social e dal suo vasto pubblico di fan.

Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo la lunga assenza dai social: “Lo dovevo fare…”

Lo avrebbe fatto parlando al popolo social attraverso una storia su Instagram. Queste le parole di Natalia: “In questi giorni sono un po’ sparita proprio perché non è che non trovavo il tempo ma avevo altre cose da fare”, confessa ai suoi fan. “Dovevo sistemare casa e capire come gestire il mio lavoro e Ginevra allo stesso tempo. Purtroppo non è facile. Quindi sono stata un po’ assente ma dovevo per forza”, aggiunge.

Il motivo dell’assenza dai social dunque è stato rivelato. Natalia Paragoni ha poi continuato a rivelare: “Credetemi non pensavo fosse così complicato tornare alla realtà lavoro, famiglia e Ginevra. La vita è cambiata (felicissima) ma ci si deve abituare”. Insomma, la decisione di Natalia Paragoni è sicuramente stata ponderata in merito agli impegni a cui Natalia è andata incontro nelle nuove vesti di mamma.

D’altronde una pausa dai social era più che dovuta anche in seguito alle aspre critiche che Natalia ha ricevuto dopo aver condiviso alcuni scatti con la piccola GInevra tra le sue braccia: “Hai visto i cuoricini in faccia alla bimba sono durati da natale a Santo Stefano… Non capirò mai tutta questa voglia di condividere momenti così privati e soprattutto il volto dei propri figli con sconosciuti sui social”. E ancora: Peccato che in un mese hai già cambiato idea e deciso di mostrare la piccolina sui social!!”, “Ma dico io certe cose non possono proprio restare private no?!”, hanno commentato alcuni follower a corredo del post.