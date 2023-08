Pochi giorni fa era scoppiata una polemica su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dopo la decisione presa sulla figlia Ginevra. L’ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip non è rimasto in silenzio e ha reagito a un utente che privatamente lo aveva criticato perché si trovava fuori casa. “A tutti quelli che amano sparare ca**zate dico: secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi una risposta da soli. Imbecilli“, aveva scritto.

E ancora un altro aveva criticato la scelta di pubblicare le foto della figlia pixelando il viso. “Ma per coprire la faccia alla bambina, non fate prima a non pubblicare le foto!?!?“, aveva scritto un utente rispondendo alla storia di Instagram pubblicata da Andrea Zelletta dove mostrava la figlia col volto coperto, la compagna e il cagnolino.

Leggi anche: “Sono ca** miei”. Andrea Zelletta furioso, c’entra la figlia Ginevra: “Ora vi mando a cac**”





Natalia Paragoni mostra il volto della figlia Ginevra

“Saran pure ca* miei di come voglio pubblicare le foto di mia figlia? O le devo chiedere il permesso? Se mi beccate nella giornata non Zen! Vi mann a f…. (Vi mando a cac*)“, aveva risposto Andrea Zelletta pubblicando poi la conversazione con l’utente che gli aveva scritto. Ora però le cose sembrano cambiate, almeno da parte di Natalia Paragoni.

Proprio in queste ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di postare una foto e un video in cui il volto di Ginevra non è celato. I due stanno trascorrendo qualche giorni vacanza in Puglia, regione di cui è originario Andrea Zelletta, e la neo mamma, in grande forma a poche settimane dal parto, ha voluto mostrare ai suoi fan la piccola Ginevra.

Ovviamente le critiche non sono mancate e tra i commenti si legge: “Hai visto i cuoricini in faccia alla bimba sono durati da natale a Santo Stefano… Non capirò mai tutta questa voglia di condividere momenti così privati e soprattutto il volto dei propri figli con sconosciuti sui social”. E ancora: Peccato che in un mese hai già cambiato idea e deciso di mostrare la piccolina sui social!!”, “Ma dico io certe cose non possono proprio restare private no?!”.