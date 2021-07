“Separati”. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la bomba dopo giorni di silenzio

Nelle ultime ore sui social si stanno non smettono di rincorrersi notizie riguardanti una presunta crisi tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Li ricordiamo bene i due innamorati separati dal GF Vip 5, a piangere divisi da un vetro. Ora invece dell’improvvisa maretta si sarebbe infranta sulla coppia nata a Uomini e Donne.

Ad alimentare questo atroce dubbio sarebbero stati alcuni utenti dei social, i quali avrebbero notato un comportamento strano da parte di Andrea e Natalia. Andando nello specifico, parrebbe proprio che la giovane ma collaudata coppia non si mostri sui social insieme da un po’ di giorni.

Natalia Paragoni si trova a Gardaland, mentre Andrea Zelletta è insieme ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ora la domanda nasce spontanea: c’è davvero crisi tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta? AA non mettere in un angolo i sospetti che li vorrebbero in crisi, è il fatto che i due stiano palesementetrascorrendo delle vacanze separate.

Natalia a Gardaland insieme ad Awed e ad alcuni amici, mentre lui è con il suo cagnolino e Francesco Oppini. Insomma, il dubbio c’è eccome. La instagrammer Deianira Marzano ha affrontato l’argomento, citando le segnalazioni di alcuni fan. Però lei sostiene proprio qualcosa di diverso. Stando al suo punto di vista, quella tra i due ex volti di Uomini e Donne non è una crisi, ma semplicemente un modo per far chiacchierare di sé.

Dopo la diffusione di questi gossip, però, ci ha pensato Natalia a fare un po’ di chiarezza. La fidanzata di Andrea Zelletta, infatti, dopo aver trascorso un’intera e divertente giornata alle giostre di Gardaland, ha pubblicato una fotografia in cui è immortalata finalmente in compagnia della sua dolce metà.