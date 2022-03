“Visto? Lo ha fatto lui”. Michelle Hunziker, il chiaro gesto di Tomaso Trussardi che cambia tutto

Michelle Hunziker, i rapporti oggi con l’ex Tomaso Trussardi? Tutti i fan della coppia hanno preso la brutta notizia della loro separazione. La coppia, dopo i primi periodi di ‘maretta’, sembra aver trovato il giusto equilibrio per fare andare avanti sotto nuova luce il loro rapporto. Resta l’affetto e l’amore per i propri figli, poi per tutto il resto sarà il tempo a rispondere. Ne ha parlato in un’intevista per Chi Magazine Michelle.

Voci di corridoio e nulla di più. I rapporti che si davano del tutto inclinati tra di loro sono rimasti intatti nel rispetto e nell’affetto reciproco. Esistono delle prove tangibili sotto gli occhi di tutti atti a smentire la ‘maretta’ supposta tra di loro. A partire dalla dedica che la Hunziker ha scritto su Instagram alla figlia Celeste per i suoi 7 anni. E non poteva mancare il tag sul nome di Tomaso Trussardi.

Stessa cosa anche da parte di Aurora Ramazzotti che facendo gli auguri alla sorellina tra le storie di Instagram non ha diemnticato di taggare anche l’imprenditore. E sulla pagine di Chi, Michelle Hunziker ha affermato che nella vita “Ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre”, come non pensare a un riferimento esplicito a Tomaso?





“Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”.

E ancora: “Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono ‘ho sofferto, mi chiudo’, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”.