È la storia del momento. Come ormai anche i muri sanno Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. Una delle coppie più celebri in Italia e non solo è arrivata al capolinea dopo dieci anni insieme e due figlie. L’amaro annuncio è stato dato con una comunicazione ufficiale rilasciata da entrambi. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.

“La nostra separazione – hanno fatto sapere Michelle e Tomaso – rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Proprio in questi giorni si è parlato anche di un miglioramento nei rapporti tra Michelle e l’ex Eros Ramazzotti, con cui ha una figlia. Subito, però, il cantante ha smentito qualsiasi coinvolgimento emotivo che vada oltre il fatto di essere genitori di Aurora. E oggi, lunedì 24 gennaio, è il compleanno della conduttrice svizzera.

Michelle Hunziker compie 45 anni. Sulle sue bacheche social sono tantissimi a farle gli auguri. E, se qualcuno stesse pensando che con Tomaso la fine del matrimonio abbia provocato una frattura insanabile, beh si sbaglia. È stato infatti proprio l’ormai ex marito uno dei primi a mandarle un messaggio per festeggiare l’importante ricorrenza.





“Tutto questo amore mi sta commuovendo” scrive un’emozionata Michelle Hunziker che in queste ore sta condividendo moltissimi momenti di questa particolare giornata. A pochi giorni dall’ufficializzazione della separazione dal marito Tomaso Trussardi la conduttrice è stata travolta da un mare di affetto che non si aspettava. E anche Tomaso, riprendendo una foto di Michelle in compagnia di Odino, ha fatto gli auguri per il suo 45esimo compleanno: “Happy Birthday to an amazing woman”.

Insomma, traducendo dall’inglese, “Buon compleanno ad una donna incredibile”. A quanto pare Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non si sono separati in modo burrascoso. E le voci su lei ed Eros sono state subito silenziate dalle parole del cantante che ha spiegato di essere single. Ora per la showgirl e l’imprenditore bergamasco il compito più difficile: quello di tutelare le loro figlie Sole e Celeste, continuando a fare il lavoro più difficile, quello di buoni genitori.