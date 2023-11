Michelle Hunziker esce allo scoperto con il nuovo fidanzato. Periodo d’oro per la splendida e solare conduttrice di origini svizzere che ormai da diversi mesi sta vivendo la gioia di essere diventata nonna. E se fino a qualche tempo fa, il capitolo sentimentale sembrava essere archiviato dopo la relazione con Tomaso Trussardi, oggi le cose sembrano essere cambiate. Nella vita di Michelle è tornato a risplendere il sole caldo della condivisione con una dolce metà. Il nome dell’uomo fortunato? Alessandro Carollo, con cui la chowgirl e conduttrice non vuole più vivere in segreto.

Michelle Hunziker paparazzata con il nuovo fidanzato. L’amore è così, ricco di sorprese e di nuoe pagine di vita da scrivere insieme. Lo sa bene la conduttrice di origini svizzere che fino a qualche tempo aveva dichiarato più volte di volersi dedicare in tutto e per tutto all’amore verso i figli e il nipotino. Poi però, nella sua vita è entrato Alessandro Carollo e tutto ha acquistato un sapore ancora più intenso.

Michelle Hunziker paparazzata con il nuovo fidanzato: chi è Alessandro Carollo

Tante e voci e indiscrezioni che da tempo circolavano in merito alla vita sentimentale della conduttrice e tra una smentita e qualche parentesi di silenzio, oggi la notizia del nuovo amore sembra attirare l’attenzione dei fan. Ancor più se la coppia ha deciso di uscire allo scoperto senza più temere occhi e orecchie indiscrete. I fotografi del settimanale Chi, ad esempio, hanno avuto modo di beccare i due fidanzatini insieme per le vie della Capitale.

Felici e spensierati, così Michelle e Alessandro appaiono in foto. “Il fotografi romani – si legge sul settimanale – è proprio come abbia fatto in questi mesi Michelle a venire nella capitale senza farsi vedere, a trovare Carollo, che vive qui anche se ha un secondo studio a Milano. Di certo non è andata nell’appartamento che utilizza di solito come appoggio per i suoi viaggi nella città eterna”. Ma chi è Alessandro Carollo e cosa fa nella vita?

Alessandro è lontano dal mondo dello spettacolo e di mestiere è osteopata e fisioterapista, Carollo ha accompagnato la conduttrice allo spettacolo Amore + Iva di Checco Zalone. Insomma, i due non hanno di certo nascosto nulla e anzi, sorridendo si sono consegnati felicemente ai flash. Poi, dopo l’evento, hanno fatto ritorno a casa, appunto insieme. Michelle, dal canto suo, ha anche sfoggiato uno splendido mazzo di rose rosse tra le mani, le stesse apparse sul davanzale di una delle finestre dell’appartamento. Insomma, è il caso di dire che le rose stanno davvero per fiorire al meglio.