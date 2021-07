Tutti si meritano un uomo come Tomaso Trussardi. A confermarlo e spargere la voce la bellissima Michelle Hunziker: suo marito è una di quelle persone che ‘non si trovano più’. Un grandissimo gentiluomo, ricolmo di rispetto e valori importanti, quelli ormai perduti.

A riprova di quanto sostenuto da Michelle, Tomaso ha creduto bene, nelle ultime ore, di fare alla moglie una sorpresa. il dono è stato progettato non perché per un’occasione particolare (stato troppo facile), bensì “senza un motivo”. E ciò non fa altro che fomentare l’ammirazioni nei confronti di Trussardi.

Un gesto totalmente disinteressato di corteggiamento, nonostante la coppia sia unita da ben 10 anni. Ma Tomaso non ha mai guardato in faccia nessuno in quanto a romanticismo, e sembra proprio che il giovane imprenditore sappia bene come sorprendere e far brillare gli occhi al proprio partner. Dal canto suo, Michelle, non ha potuto fare a meno di sfoggiare il suo presente inaspettato.





Tomaso Trussardi ha fatto recapitare a Michelle Hunziker un grande mazzo di rose rosse. Colpita e affondata. Le parole della bellissima conduttrice svizzera: “E se dopo 10 anni arrivano ancora delle rose…. Senza un motivo, semplicemente così. A noi donne brillano gli occhi”, ha scritto mostrando ai suoi fan Instagram il mazzo di fiori.

“Si vede che ti meriti tutto questo”, il pensiero di tanti riuniti sotto al post floreale. Tantissimi complimenti anche per Tomaso, sempre molto riservato a mostrarsi pubblicamente. Il 38enne bergamasco preferisce stare alla larga dai riflettori dei social e della tv… ci pensa Michelle a riequilibrare la cosa!