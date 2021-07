Michelle Hunziker è una delle conduttrici più popolari del panorama televisivo italiano. La sua fama se l’è conquistata giorno dopo giorno e ora è ormai un punto fermo di Mediaset. La sua vita però non è stata costellata solamente da momenti molto felici, ma anche da avventure ed episodi decisamente molto negativi e a dir poco drammatici. Per la prima volta ha voluto parlare di un episodio molto brutto al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Ed è scesa nei dettagli di una vicenda tremenda.

Qualche giorno fa è stata colpita invece da un lutto con la morte della sua cagnolina: “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque…”. Un momento da dimenticare.

Michelle Hunziker si è soffermata anche sul mondo dello spettacolo, dove purtroppo i ricatti sessuali sono una costante: “Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola”. Ma il racconto ancora più forte è stato fatto quando ha parlato di una vera e propria persecuzione da parte di un uomo. La vicenda fa riferimento ad alcuni anni fa, ma è adesso che ha avuto la forza di parlarne in maniera più dettagliata.





Questo quanto raccontato a ‘Chi’ da Michelle Hunziker: “Ho vissuto situazioni terribili. Tempo fa ero in una casetta in affitto. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse ad entrare”. E fortunatamente andò tutto bene.

Nei giorni scorsi Ilary Blasi è stata infatti pizzicata in Sardegna con Michelle Hunziker e Nicola Savino,che ha condotto le “Le Iene” con Alessia Marcuzzi. Michelle ha voluto celebrare gli allegri momenti in compagnia postando dal suo account instagram una sorridente foto del gruppetto abbronzato, seguito dalla didascalia: “Finalmente insiemeeeeee!!!Gruppo giusto nel posto giusto!!!! Un bacio da tutti noi!”.