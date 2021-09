“Sapete che mi ha detto mia figlia?”. Michelle Hunziker quasi non ci crede: “Ripetilo adesso…”

Michelle Hunziker continua a essere una icona di stile. Di recente ha cambiato taglio di capelli: e ovviamente ha postato tutto sui social. Il suo nuovo look ha stupito tutti i suoi follower che sono rimasti a bocca aperta per la scelta di Michelle che valorizza la sua bellezza. Per la prima volta dopo anni la svizzera ha detto addio ai capelli lunghi. Dopo le Storie dal parrucchiere con la tinta in testa (“Ma come mi combino per la blonditudine”), il risultato finale, ovvero un long bob asimmetrico, ovvero un taglio a caschetto leggermente più corto sulla nuca.

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio”, scrive Michelle Hunziker nella didascalia del post dove si fa vedere con il nuovo taglio di capelli. Ma non è l’unica novità perché ha anche stravolto la piega: non più lisci ma ondulati, con delle beach waves appena accennate. Sotto i commenti sono infiniti. E molti fan increduli: “Non ci credo”, le scrive la stilista Elisabetta Franchi. E Cristina Parodi: “Stupenda! Li taglio anche io!”. Tutti d’accordo su un punto, però: capelli corti o no, Michelle Hunziker è bellissima.

Poi si è mostrata al naturale insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Bellissime mamma e figlia in versione acqua e sapone. Si sono immortalate al naturale probabilmente al termine di una giornata passata tra massaggi e trattamenti di bellezza. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno conquistato tutti con indosso lo stesso accappatoio di spugna bianco, delle originali acconciature raccolte e anche un po’ spettinate e il viso completamente libero dal make up.





Michelle Hunziker deve aver apprezzato lo “scherzetto” della figlia Aurora. A 44 anni, dimostra ancora una volta quanto sia bellissima anche senza filtri, trucco e artifici. E non è affatto dispiaciuto a fan e amici vip, che hanno inondato il post della svizzera di like e commenti come “Che meraviglia! Due sorelle , non sembrare mamma e figlia, siete la voglia di vivere in persona” e “Che belle mamma e figlia” e “The realmammaefigliagram”

E nelle ultime ore in una Instagram stories ha raccontato a tutti la domanda che le ha fatto sua figlia Sola, avuta dal matrimonio con Tomaso Trussardi: nel video (in cui si vedono sono le stoviglie della colazione), si sente Michelle chiedere alla bimba: “Ripeti cosa mi hai chiesto poco fa…”. E Sole ripete candidamente: “Ho chiesto se sei nata nel 1700…”. La conduttrice, con la sua autoironia, commenta: “Tu mi hai chiesto se sono nata nel 1700? Bene, bello svegliarsi così. Grazie figlia”.