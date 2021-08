“È devastante e inaccettabile”. Michelle Hunziker disperata, il messaggio di dolore colpisce tutti

Messaggio pieno di dolore e tristezza quello diffuso da Michelle Hunziker nelle scorse ore. La conduttrice televisiva svizzera ha lanciato un vero e proprio grido di allarme per tenere alta l’attenzione su uno degli argomenti più spinosi dell’attualità. Ha scelto il suo profilo Instagram e in particolare l’utilizzo di alcune stories per denunciare una situazione ormai insostenibile. Nessuno può più girarsi dall’altra parte e lei è impegnata in prima persona affinché possano arrivare soluzioni.

La donna ha vissuto vacanze meravigliose a Milano Marittima con la mamma Inekee con le figlie avute dal marito Tomaso Trussardi, le bellissime Sole e Celeste. Dunque Michelle Hunziker ha colto l’occasione per immortalare il momento in cui ben tre generazioni sono a confronto. E tutte, la particolarità dello scatto, hanno un look coordinato. Anche le bambine. Le quattro hanno sfoggiato degli adorabili look coordinati perfetti per le passeggiate dopo il mare. E tutti sono impazziti per loro.

Michelle Hunziker si sta godendo in questi giorni dei momenti di assoluto relax, prima di rimettersi pienamente al lavoro. E si è immortalata più volte in compagnia della sua amica e collega Serena Autieri. A proposito di quest’ultima, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha svelato: “Questa donna mi fa ridere così tanto”. Ma tornando al suo messaggio disperato, non ha potuto fare a meno di toccare un tema doloroso, ma che necessita di attenzione mediatica da parte di tutti, vip inclusi.





La situazione in Afghanistan è ormai degenerata con l’arrivo dei talebani che hanno conquistato tutta la nazione. Le forze straniere stanno evacuando il personale e non solo, ma restano gravissimi problemi per i civili afghani e in particolare per le donne. E Michelle Hunziker ha commentato: “Devastante, non può essere così. Non deve essere così. Con tutta me stessa desidero fare qualcosa per questa situazione, per aiutare. Metterò tutta la mia energia insieme alla mia fondazione per dare un aiuto concreto a queste donne”.

Sulla situazione in Afghanistan è intervenuta anche l’ex gieffina Giulia Salemi nei giorni scorsi: “Trovo tutto molto triste, questa disparità tra sessi, il fatto che si possa ancora vivere nel terrore, con oppressione e violenza. Non mi capacito del fatto che nessuno riesca a fare qualcosa”. E Tommaso Zorzi: “Sono immagini strazianti di una crudeltà difficile da attribuire all’essere umano. Mi fa male il cuore”.