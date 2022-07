Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ciò che sta succedendo in queste ore ha scatenato molte voci e c’è chi sta già facendo un’ipotesi tutt’altro che positiva. Come probabilmente già saprete, una volta rotto il matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice televisiva si è lanciata tra le braccia dell’ex Grande Fratello, col quale ha iniziato una relazione sentimentale. Eppure, ci sarebbe qualcosa che non quadrerebbe e che starebbe lasciando tutti con enormi e preoccupanti dubbi.

Nei giorni scorsi ci siamo soffermati sul commento di Eros Ramazzotti, che si è complimentato con l’ex moglie e la figlia Aurora per le meravigliose foto dalla vacanza, scrivendo: “Stupenderia.com” in maniera scherzosa ma altrettanto sincera. Adesso, però, sono Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini a catalizzare l’intera attenzione mediatica, alla luce di un episodio che potrebbe essere di poco conto ma anche un campanello di allarme significativo. Vediamo cosa i fan hanno notato.





Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, le prime voci di crisi

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia da diverso tempo, infatti in più circostanze sono stati beccati insieme. Ma il sito La Nostra Tv ha sottolineato alcuni aspetti che non lascerebbero dormire sonni tranquilli ai seguaci della presentatrice. In particolare, sia lei che l’ex gieffino si sono resi protagonisti di atteggiamenti che per alcuni sono sembrati ambigui. Andiamo a vedere insieme per quale ragione c’è chi starebbe lanciando delle indiscrezioni sulla presunta crisi.

In primis Michelle Hunziker si è lasciata scappare una frase dalla vacanza: “Giornatina in barca con bimbi e amici top”. E quindi Giovanni Angiolini non è stato minimamente menzionato, infatti non è presente con lei. Ma anche lui è in vacanza a rilassarsi, in compagnia di suo fratello Paolo a bordo di una barca. Quindi, si stanno godendo questi momenti estivi in modo separato e c’è chi sia certo che ci possa essere stato qualcosa di negativo, che abbia compromesso il loro rapporto.

Nei giorni scorsi su Michelle Hunziker e l’ex Trussardi è intervenuta la mamma di quest’ultimo, Maria Luisa Gavazzeni: “Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino”. Staremo a vedere invece cosa accadrà con Angiolini.

