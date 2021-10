Domenica 10 ottobre è stata una giornata molto importante per Michelle Hunziker. La conduttrice si è ritrovata insieme alla famiglia per una doppia ricorrenza: i compleanni di sua figlia Sole e quello di mamma Ineke.

Non solo, il 10 ottobre ricorre anche l’anniversario di matrimonio con Tomaso Trussardi, sposato nel 2014 con una cerimonia a Palazzo della Ragione, nel cuore di Bergamo Alta, precisamente nella sala dei Giuristi di Piazza Vecchia, in cima a una scalinata addobbata da centinaia di ortensie e rose bianche. Il giorno delle nozze Sole aveva solo un anno ed era arrivata in braccio accanto a nonna Ineke e alla sorella Aurora Ramazzotti, che all’epoca aveva 17 anni.

Michelle Hunziker, la figlia Sole compie 8 anni

In alcune storie Instagram la showgirl e conduttrice, 44 anni, la prima delle due bimbe avute con Tomaso Trussardi compie 8 anni, mentre la madre 78 e per festeggiare questo compleanno bis Michelle ha deciso di portare la madre e la figlia in ristorante. Nel tardo pomeriggio una festa per Sole Trussardi con i suoi amici.





E la festa, è proprio il caso di dire, è continuata alla grande. Sole è la seconda figlia di Michelle (dopo Aurora Ramazzotti) e la prima per Tomaso Trussardi, ha spento l’ottava candelina e anche la sorella Aurora le ha dedicato una storia su Instagram: “Auguri a Sole di nome e di fatto. 8 anni di vitalità, simpatia e luce. Ti amiamo”, ha scritto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

“Nel giro di quattro anni sono diventata sorella maggiore con 4 fratelli: inizialmente è stato difficile perché non me l’aspettavo, ma poi quando l’ho realizzato e ho preso in braccio mia sorella per la prima volta è stato bellissimo” aveva raccontato Aurora a Verissimo parlando del suo status da sorella maggiore di Sole e Celeste ma anche di Raffaela Maria, 9, e Gabrio Tullio, 5 (nati dal matrimonio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli).