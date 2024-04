Bruttissimo momento per Vladimir Luxuria. Un lutto ha sconvolto la vita della conduttrice dell’Isola dei Famosi, che nella giornata di mercoledì 24 aprile ha deciso di pubblicare due post in memoria di questa persona che non c’è più. Se n’è andata per sempre, creandole un dolore difficilmente spiegabile a parole. Lei ci ha provato e ha voluto ugualmente dire qualcosa, nonostante l’immane sofferenza patita.

Vladimir Luxuria è stata colpita duramente da questo lutto e lo si è potuto evincere dalle sue frasi scritte sul social network Instagram. Ha anche postato due immagini di colui che è morto nelle ultime ore e in una di queste sono l’uno al fianco dell’altra in un evento molto importante. Ma anche altri personaggi famosi hanno voluto ricordare questa grande persona.

Vladimir Luxuria in lutto: “Mi mancherai, quante risate insieme”

Vladimir Luxuria è stata stravolta da questo lutto e ha voluto salutarlo con queste parole: “Con te insieme al primo Pride a Palermo, con te lunghissime chiacchierate, con te tante risate… Mi mancherai“. E subito dopo ha reagito alla notizia anche Giuseppe Fiorello: “Addolorato e triste, in poco tempo mi ha insegnato tantissimo. Un’amicizia così sarà difficile ritrovarla. Ci mancherà tanto”.

A morire è stato Luigi Carollo di 54 anni. Non ce l’ha fatta nonostante un ricovero d’urgenza all’ospedale Buccheri La Perla, come riferito dal sito Giornale di Sicilia. Era il portavoce del Palermo Pride nonché un attivista storico per i diritti Lgbtqia+. Lo stesso sito ha aggiunto che la camera ardente dell’uomo avrà luogo fino alle ore 23 del 24 aprile a Santa Mattia ai Crociferi e fino alle ore 9 del 24 aprile.

Vladimir ha anche condiviso un pensiero della onlus Iken Lgbt: “Eccoci caro Luigi, in prima fila al Palermo Pride , sempre insieme a Vladimir Luxuria uniti e determinati. Che dolore immenso ci lasci, in un modo cambiato ed irriconoscibile rispetto a quello immaginato. Ti abbracciamo e non ti dimenticheremo”.