Nina Moric ha rischiato di morire e ha voluto raccontare la sua terribile esperienza. Al settimanale Oggi ha parlato della sua nuova vita: “Preferisco rigenerata. Perché dà l’idea di un processo. E perché rinascita sa di resurrezione, e io non sono mai morta. Anche se ci sono andata vicino”, ha spiegato l’ex moglie di Fabrizio Corona e mamma di Carlos.

Nina Moric, 47 anni, è stata una famosa modella. Nel 2001 si è sposata con Fabrizio Corona, poi la nascita del figlio Carlos e nel 2007 il divorzio seguito da denunce, litigi e poi riappacificazioni. “Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo”, ha detto Nina Moric parlando della sua famiglia.

Nina Moric ha rischiato di morire: “Ho avuto un’infezione che è finita in sepsi”

Nina Moric ha parlato della terribile esperienza che ha avuto a causa di un grave problema di salute. “A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas”.

“Ho rischiato, sono stata venti giorni in ospedale. – ha raccontato Nina Moric al settimanale Oggi – Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti”.

“Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo”, ha spiegato Nina Moric. L’ex showgirl croata ha detto che in quel terribile momento, quando ha avuto paura di morire, neanche il figlio Carlos le ha fatto visita all’ospedale.