“Beatrice, che delusione!”. Simona Tagli, il racconto choc sull’amica: ecco che fine ha fatto dopo il Grande Fratello. La donna si racconta a Chi e nel farlo fa anche menzione della sua amica all’interno della casa. La Tagli, per chi ricorda bene, era entrata proprio in antitesi della famosa attrice di Vivere. Dopo pochi giorni però, la donna aveva cambiato strategia, trovando la Luzzi troppo interessante e pacifica per andarle contro. A riguardo, proprio a Chi, Simona Tagli ha raccontato: “Mi ha guidato il cuore più che la ragione…”.

Dice poi: “Sono entrata pensando di sostenere i ragazzi, invece ho percepito un sussurro di aiuto da parte di Beatrice, l’ho trovata ferita. Alla fine forse Beatrice non è stata lucida e strategica, mi è dispiaciuto per lei, doveva vincere. Erano tutti schierati contro di lei. In Casa ho voluto portare me stessa, la mia esperienza. Nessuno prima del GF aveva guardato al di là della minigonna […] per me il Gf è stata un’occasione eccezionale…”.





“Ridendo e scherzando sono stata nella Casa del GF quasi due mesi e sono uscita alla finale – ha aggiunto la Tagli – Un bel traguardo…prima di attraversare la porta rossa ho pensato che dovevo essere come l’acqua che prende la forma del contenitore che la ospita”. In effetti, colei che è entrata a metà percorso, ha fatto breccia nel cuore di tante persone fuori da quelle mura.

E ha raccontato che per lei quell’esperienza è stata pazzesca: “Ho speso anni e anni per ricostruire la mia vita, il lavoro, l’emotività, me stessa…adesso non parliamo più del passato: nel presente vedo una vita luminosa e un futuro splendido splendente. Sento che deve arrivarmi tutto con gli interessi […]”.

Dice infine la Tagli: “Sono felice che il pubblico mi abbia visto per quella che sono, ovvero una donna oltre i cruciverboni e le minigonne”. Ora non ci resta da capire cosa il futuro riserverà alla grandiosa Simona. Lei di certo ha le idee abbastanza chiare e vuole continuare a far parlare di sé. Bisogna capire soltanto se il pubblico è pronto oppure no.

