“Papà per la prima volta”. Fiocco celeste per il vip, l’annuncio un mese dopo la nascita del bebè

Notizia meravigliosa per il vip. Merih Demiral è papà per la prima volta, ormai non ci sono più dubbi. Tutti si stavano chiedendo novità sul parto di sua moglie, visto che era da tanto tempo che si era saputo della sua gravidanza. E ora lui è uscito allo scoperto e con alcune meravigliose foto ha comunicato a tutti i suoi fan l’avvenuta nascita del figlio. Fiocco celeste dunque nella sua famiglia e gioia enorme, a poche ore di distanza da un momento molto importante anche dal punto di vista professionale.

La notizia di Merih Demiral papà segue di qualche ora il grande annuncio di Ciro Immobile, che diventerà papà per la quarta volta e che ha annunciato che si tratterà di un bel maschietto. Ora l’atleta ha deciso di rompere il silenzio e di annunciare l’avvenuto arrivo del bebè. Un momento emozionante per tutti, come testimoniato anche dalle bellissime parole usate dal diretto interessato, dove ha postato delle immagini da sogno sul suo profilo Instagram ufficiale. E nei suoi occhi e in quello della coniuge si è potuto notare tanto amore.





Merih Demiral papà: l’annuncio del calciatore

Per chi non lo conoscesse, il neo papà Merih Demiral è un calciatore attualmente tesserato con la società di Serie A dell’Atalanta. Sui social ha dunque mostrato il figlio, il cui viso è stato però coperto da un cuore rosso, e ha scritto: “La mia cara moglie e il mio caro figlio”. Stando a quanto riferito dal giocatore, il neonato è venuto alla luce un mese fa, ma solamente adesso ha voluto condividere tutta la sua gioia con i suoi seguaci. E sicuramente nei prossimi giorni posterà altre istantanee simili.

Merih Demiral saprà a breve se il suo team potrà partecipare ad una competizione Uefa l’anno prossimo o se dopo tanto tempo dovrà necessariamente rinunciarvi. Parlando di lui nello specifico, è originario della Turchia ed è nato il 5 marzo del 1998. Gioca come difensore centrale ed è attualmente in prestito dalla Juventus alla compagine bergamasca. Ha infatti giocato con la casacca bianconera dal 2019 al 2021, collezionando 21 presenze impreziosite anche da una rete siglata contro la Roma.

Il calciatore Merih Demiral fa anche parte della nazionale di calcio turca dal 2018 e finora è sceso in campo 33 volte con la divisa della sua nazione. Ha anche segnato una marcatura il 13 novembre del 2021 contro Gibilterra. Nella sua carriera ha anche vestito le maglie di Alcanenense, Sporting Lisbona B e Sporting Lisbona, Alanyaspor e Sassuolo. La sua prima esperienza italiana è datata 2019.

