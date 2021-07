Melissa Satta, il cuore torna a battere per un nuovo amore. Lo scenario non poteva che profumare di aria di casa. L’ex velina, reduce dalla rottura con Kevin Prince Boateng, pare stia trascorrendo le vacanze estive in compagnia di un uomo. Direttamente dalle spiagge della Sardegna, a diffondere le foto della nuova coppia ci hanno pensato i paparazzi del settimanale Chi.

L’ex velina di origini statunitensi ma di adozione sarda, non poteva che prendersi dei momenti di relax lontano dai riflettori. Non per questo il mondo del gossip va in vacanza. Ed è così che le foto dallo yacht ritrae non solo Melissa Satta e il figlio Maddox, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng, ma anche un terzo uomo. Un nuovo amore che pare, dunque, non temere più la luce del sole.

Si chiama Mattia Rivetti l’uomo che è riuscito a fare battere il cuore della splendida Melissa Satta. E gli scatti immortalano i due felici e rilassati sullo yacht di Renzo Rosso, imprenditore amico di entrambi che con ogni probabilità ha permesso ai due di conoscersi. Ma chi è Matta Rivetti e cosa fa nella vita?





Non sembra essere molto interessato alla carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione, ma di certo il 34enne ha comunque delle alti imbizioni. Infatti nonostante sia molto giovane è un imprenditore. Mattia, infatti, pare abbia deciso di portare avanti il nome di famiglia. Nipote di Carlo Rivetti, a capo dell’azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa dal lontano 1993, Mattia sembra tenere alto il nome della famiglia.

Ma Mattia Rivetti e il cugino hanno un nome molto simile, motivo che non troppo tempo fa ha portato a diffondere una voce errata sulla nuova fiamma dell’ex velina. Si chiama Matteo il cugino del 34enne, e non solo è sposato ma è anche papà: “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca infangare e rovinare la vita delle persone”, aveva detto a Verissimo Melissa: “Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero”.