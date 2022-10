Melissa Satta, l’annuncio sul suo fidanzato è ormai ufficiale e non lascia spazio ad interpretazioni di alcun genere. La bellissima ex velina di Striscia la Notizia ha dato vita ad un’Instagram story alcune ore fa. In pochissime parole ha spiegato quale sia la sua grande novità nella vita privata e i fan sono rimasti increduli davanti a tutto questo. Forse c’è chi ha sperato per qualche istante che si trattasse solamente di uno scherzo, invece è tutto vero e ora c’è stata quindi una svolta improvvisa e inaspettata.

A breve vi racconteremo tutto su Melissa Satta e del suo annuncio sul fidanzato. Dall’inizio del 2021 ha iniziato una storia d’amore con il suo partner. A metà agosto del 2021 l’ex velina era uscita allo scoperto, pubblicando uno scatto che la immortalava con il fidanzato a Saint Tropez e poi era stato lui a condividere uno scatto di coppia con un romantico sfondo della città di Venezia. Nei mesi scorsi il nome di Rivetti era stato accostato a Melissa Satta, ma c’era stato un clamoroso errore, visto che si era parlato di Matteo Rivetti, figlio di Carlo, sposato e con figli.

Leggi anche: “L’abbiamo chiesto per il giorno del matrimonio”. Boateng, addio Melissa: sposa Valentina. C’è già la data e pure il dettaglio del look. Ah!





Melissa Satta, annuncio sul fidanzato Mattia Rivetti: si sono lasciati

Melissa Satta, che ora ha fatto questo annuncio inatteso sul suo fidanzato, pare che stesse sognando qualcosa di meraviglioso in compagnia di Mattia Rivetti. Entrando nello specifico, tempo fa il settimanale Oggi aveva affermato che l’ex del calciatore Boateng stesse pensando seriamente di allargare la sua famiglia. I due si erano posti l’obiettivo di concepire un figlio, ma poi non si è materializzato nulla di tutto questo. E ora si è arrivati alla decisione sicuramente più drastica e dolorosa.

Queste le stringate parole di Melissa Satta, postate su Instagram: “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine… Grazie, Melissa”. Nessun altro particolare in più da parte della showgirl e modella, che ha voluto informare i suoi fan senza dilungarsi troppo. Mistero dunque sulle motivazioni che hanno spinto la coppia a separare le loro strade. Il loro sembrava un amore praticamente infinito, tenuto conto che volevano costruire una famiglia insieme, ma qualcosa si è rotto e ora è arrivato l’addio.

Mattia Rivetti, 34 anni, è un imprenditore ed è nipote del più famoso Carlo Rivetti. Melissa Satta ha invece avuto diverse relazioni con personaggi famosi. Dal 2003 al 2006 è stata con Daniele Interrante, poi dal 2006 al 2011 con l’ex calciatore Christian Vieri, prima della storia con Kevin – Prince Boateng, culminata con la nascita del figlio Maddox nel 2014 e il matrimonio nel 2016. Nel dicembre di 2 anni fa la separazione definitiva.