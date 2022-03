Una storia da copertina finita nella spazzatura. Tra la showgirl Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng è stato amore vero. I due hanno avuto anche un figlio, ma poi le cose non sono andate come speravano. Poco più di un anno fa, nel 2021, è arrivata la rottura definitiva. Una separazione che, oltre ad essere dolorosa, ha lasciato anche qualche strascico polemico.

La modella, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha dichiarato qualche tempo fa: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta”. A inizio marzo anche Boateng ha rotto il silenzio: “Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina”. E già, perché subito dopo la separazione da Melissa Kevin si è consolato con un’altra donna. E pare proprio che tra i due le cose procedano a gonfie vele…

Con un post sul proprio profilo Instagram che risale a ieri, mercoledì 16 marzo, Kevin Prince Boateng ha reso noto di aver fatto la fatidica proposta alla sua nuova fiamma. Lei è Valentina Fradegrada, cinque volte campionessa italiana di Wushu Kung Fu, un’arte marziale. La proposta, in realtà, è arrivata a dicembre scorso, ma i due l’hanno tenuta segreta fino ad oggi.





Valentina Fradegrada ha detto sì a Kevin Prince Boateng e in due si sposeranno, a quanto pare, quest’estate. Anche la data è stata scelta, dovrebbe essere l’11 giugno. A fare clamore è stato il modo in cui l’ex di Fiorentina e Milan, decisivo per l’ultimo scudetto rossonero nel 2011 e oggi in forze all’Herta Berlino, ha voluto chiedere la mano della sua bella.

Nel video Kevin Boateng si inginocchia nella più classica delle pose donando un anello a Valentina Fradegrada. Per lui si tratta del terzo matrimonio. Il primo con una ragazza che l’ha fatto diventare papà per la prima volta del piccolo Jermaine Prince. Poi le nozze con Melissa Satta e la nascita di Maddox, che oggi ha 7 anni. Ora, però, nel cuore di Boateng c’è spazio solo per l’influencer e imprenditrice di Bergamo. In una rossa cornice di palloncini e petali di rose campeggia sullo sfondo la scritta “Merry me”. Il calciatore ha fatto davvero le cose in grande. Il dettaglio più incredibile, però, è questo: “Abbiamo chiesto a un designer di New York di realizzare una collana da indossare il giorno del matrimonio, che ospiterà una goccia del mio sangue e una goccia del suo”. Che storia!