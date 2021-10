Mauro Icardi, la presunta nuova fiamma ha già un nome e un volto. Una rottura che ha decisamente spiazzato i fan della coppia. Tra Wanda Nara e Mauro Icardi il capolinea è giunto come una vera e propria doccia. Ed è stata la moglie e agente del calciatore del Paris Saint Germain a darne notizia, tirando in ballo anche una presenza femminile, motivo della rottura di coppia.

Solo pettegolezzi? Purtroppo la notizia non si ferma solo al confine tra il mistero e l’indiscrezione, perchè a darne notizia è stata la stessa Wanda Nara nelle sue IG Stories, dove non ha certo usato mezzi termini per riferirsi all’ormai ex.

“Hai rovinato un’altra famiglia per una t…a”. Messaggio chiaro e afferrato da tutti che pare confermare la presenza di una nuova fiamma nella vita di Icardi. La bomba lanciata dalla manager farebbe riferimento a Maria Eugenia Suarez, detta La China, di 29 anni, che l’Argentina già apprezza per notorietà e bellezza.





Classe 1992, nata a Buenos Aires da Guillermo Suarez e Marcela Riveiro Mitsumori, alta 165cm, sorella minore di Agustin Suarez, Maria Eugenia Suarez ha debuttato come attrice a soli 11 anni. Infatti sono in molti a ricordarla nella serie televisiva Rinccón de luz, per poi arrivare anche al debutto sul grande schermo, nel 2015, quando ha preso parte alla pellicola adattata al libro Abzurdah.

Una notorietà e diciamolo anche un’indiscutibile bellezza e sensualità, che le avrebbe fatto conquistare anche sui social cifre decisamente alte: 5mila follower, tra cui anche Zaira Nara, la sorella di Wanda. Ironia del destino? Forse. Eppure la modella e attrice a soli 29 anni è già mamma di tre figli, Rufina è nata nel 2013 dalla precedente relazione con l’attore argentino Nicolas Cabré, mentre Magnolia è nata nel 2018 e Amancio nel 2020 da papà Benjamin Vicuña.