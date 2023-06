Matteo Renzi segue il consiglio di Fiorello e fa ‘colpo’. Il leader di Italia Viva sorprende tutti e lo dice chiaramente. Ma non solo, perché i risultati si vedono anche. Il consiglio? Lo avrebbe preso da Fiorello di cui ha parlato anche nel corso della puntata della trasmissione Porta a Porta con alla guida del timone Bruno Vespa. Non solo politica dunque durante la chiacchierata. Matteo Renzi ne ha parlato senza omettere nulla, regole rigide incluse ovviamente. Ecco a cosa ci stiamo riferendo.

Matteo Renzi segue i consigli di Fiorello. La trasmissione di Bruno Vespa ha concesso al pubblico una parentesi che esula dai discorsi tutti incentrati sulla politica. Ed effettivamente non poteva accadere diversamente, visto che il cambiamento fisico di Matteo Renzi è sotto gli occhi di tutti. Infatti il leader di Italia Viva ha spiegato di aver perso ben 6 chili seguendo i consigli dello showman siciliano.

Leggi anche: “Fiorello, devo dirti la verità”. Dopo la notizia peggiore, Amadeus decide di parlare





Matteo Renzi segue i consigli di Fiorello. Lo dice chiaro e tondo in diretta tv. E il cambiamento è drastico

“Sono colpito che questa cosa abbia fatto notizia più di un mio intervento al Senato ma occhio bisogna anche fare movimento”, ha affermato ironicamente Matteo Renzi in merito ai chili persi, ben 6, seguendo il metodo del digiuno intermittente a partire dal mese di gennaio, che è avvenuto solo se sotto assiduo e scrupoloso controllo da parte del dottore Angelini. Matteo Renzi ha inoltre aggiunto qualche dettaglio in più.

“Il primo che mi ha fatto una “capa tanta” per usare il digiuno intermittente è stato Fiorello. L’ho incontrato, è il maestro di tutti noi. Quando sono andato a gennaio in trasmissione da lui mi mostrava come dopo le 16 ore di pausa si stesse sbranando un toro da quanto stava mangiando”, ha raccontato.Mentre sul metodo: “Devi dedicare un po’ di tempo a tra l’ultima volta in cui hai inghiottito degli zuccheri alla successiva volta che prendi degli zuccheri”.

“Puoi prenderti un caffè senza zucchero, puoi prenderti l’acqua, il thè senza zucchero, non puoi prendere zuccheri perché questo permette all’organismo di lavorare in un certo modo”, ha sottolineato Matteo Renzi in puntata rispondendo alle curiosità di Bruno Vespa.”Io lo faccio a modo mio. Quando finisco il digiuno intermittente mangio molto di più di quello che dovrei. Il concetto è che devi cercare di darti un metodo, vuol dire che devi saltare o la colazione o la cena”, ha poi aggiunto.