Lutto per Matteo Renzi, l’annuncio arriva dallo stesso leader di Italia Viva. Un lutto che colpisce l’intera famiglia e che Renzi racconta nella sua ultima enews: “Quando sabato l’ho salutata per l’ultima volta anche se non poteva più parlare era lucida. Ma ha sorriso, molto. E questo sorriso lo porto con me”. “Il mistero della vita e della morte accompagna la strada di tutti noi, sempre, in qualsiasi momento -aggiunge il leader di Iv- La morte fa male sempre e se è sconvolgente e inaccettabile per le persone giovani fa comunque male in qualsiasi momento arrivi”.



La nonna di Matteo Renzi, Anna Maria, aveva 92 anni. Madre di suo padre, Tiziano Renzi, Anna Maria abitava a San Clemente, una frazione di Reggello. Era una parte importante della vita del premier. La donna ha sempre seguito il nipote nella sua attività politica e negli anni in cui fu premier. Alcune volte si era recata personalmente alle manifestazioni cui il nipote presenziava.

“Sono consapevole che quando se ne va una persona anziana è per molti aspetti fisiologico e tanti amici che hanno conosciuto la tragedia della perdita di una persona cara giovane o di un figlio sanno bene che c’è una grande differenza”, scriva ancora Renzi. E ancora: “E dunque il mio ricordo della nonna è soprattutto la condivisione della gratitudine per averla avuta così a lungo. E il grazie a voi per l’affetto di queste ore”.



Renzi, scrive la Nazione, aveva sempre parlato in maniera orgogliosa delle sue nonne, entrambe a più riprese intervistate da giornali e tv in questi anni. Nonna Maria, la madre di sua madre, è ultracentenaria. “Sono molto fiero delle mie nonne, due tra le persone più belle e buone che ho incontrato nella mia vita”, aveva detto il leader di Italia Viva.



Tanti i messaggi arrivati sulla pagina Instagram ufficiale di Renzi. “Arrivare alla porta dei 50 anni con una nonna è un dono. Accanto alle lacrime le auguro, Senatore, di trovare uno spazio per la gratitudine per il tempo condiviso. Le dia conforto la bellezza del tempo. Condoglianze sincere. Possa la vita insegnarci a valorizzare ciò che viviamo e a conservarlo gelosamente nel cuore quando non potremo più viverlo con gratitudine e amore. Un abbraccio”.