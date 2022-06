Finalmente è fatta: matrimonio per l’attore Francesco Giuffrida e Laura Uccellini, quest’ultima imprenditrice. La notizia era attesa da tempo, ma il lieto evento tardava ad arrivare per colpa della situazione legata alla pandemia da coronavirus e dunque alle restrizioni. Infatti, si sono registrati nel corso di tutto questo tempo ben tre rinvii delle nozze, che ora però sono state finalmente celebrate. E tra gli invitati c’erano anche diversi personaggi famosi, che non hanno fatto mancare la loro presenza.

Dunque, matrimonio per Francesco Giuffrida e la neo moglie Laura Uccellini. A proposito di nozze vip, anche l’attrice Neva Leoni de Il Paradiso delle signore ha annunciato il suo matrimonio con diversi scatti pubblicati sul popolare social network Instagram. Insieme a lei diverse amiche, che hanno partecipato al suo addio al nubilato. Queste le sue parole: “E quindi a quanto pare mi sposo. Grazie alle mie amiche per il miglior addio al nubilato mai visto! Vi amo immensamente”. In questo caso non svelata ancora la data.





Matrimonio per Francesco Giuffrida e Laura Uccellini

Il matrimonio fra Francesco Giuffrida e Laura Uccellini si è svolto nella capitale Roma, ai Fori Imperiali, dopo essere stato posticipato ben tre volte. Ma ora si sono finalmente promessi l’amore per sempre davanti ad una platea composta anche da diversi vip. Come riportato dal sito La Sicilia, l’attore originario di Catania ha avuto come testimoni di nozze il fratello Giuseppe e il suo grande amico Daniele Binni. Poco più di un anno fa, nell’aprile 2021, è nato invece il loro primo figlio Leonardo.

Alla cerimonia dell’attore Francesco Giuffrida e dell’imprenditrice Laura Uccellini erano presenti Raimondo Todaro, Francesca Tocca, Ada Alberti, Franco Oppini ed Enrico Lo Verso. Ovviamente i parenti dell’uomo si sono sobbarcati un bel viaggio dalla regione Sicilia alla capitale Roma per assistere al matrimonio. Finalmente i due hanno coronato un sogno atteso più a lungo del previsto, visto che mai si sarebbero ovviamente aspettati di avere problemi nell’organizzazione delle nozze.

Francesco Giuffrida, nato il primo dicembre del 1981, ha debuttato come attore quando era davvero molto giovane nel film Così ridevano. Poi nel 2000 ha ricevuto la candidatura ai Nastri d’Argento come miglior attore protagonista della pellicola Prime luci dell’alba. In tv, da segnalare dal 2002 al 2004 la sua presenza nella serie Carabinieri, mentre nel 2014 era a Squadra antimafia 6. Ultima esperienza datata 2015 con Catturandi – Nel nome del padre.

