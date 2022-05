Massimiliano Rosolino contro Manuel Bortuzzo: il gesto per Lulù Selassié dopo l’ospitata del nuotatore ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip al Maurizio Costanzo Show ha scatenato la reazione dei fan della principessa etiope, lasciata da Manuel Bortuzzo con un comunicato stampa diffuso dall’agenzia Ansa.

Manuel Bortuzzo è stato ospite del Maurizio Costanzo Show insieme ad Aldo Montano. I due si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e hanno intrecciato una bellissima amicizia che continua ancora oggi e tra i tanti argomenti c’è stata anche una parentesi dedicata a Lulù Selassiè. Proprio questo ‘siparietto’ ha scatenato Massimiliano Rosolino contro Manuel Bortuzzo.





Massimiliano Rosolino contro Manuel Bortuzzo

Subito dopo la puntata è arrivato un attacco a Maurizio Costanzo, accusato di aver pronunciato parole non proprio carine nei confronti di Lulù Selassié come “quella ragazza lì”, “Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”, o la frase diretta a Manuel Bortuzzo “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?” e “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”.

A queste frasi Manuel Bortuzzo ha risposto con un ”Gli amori vanno e vengono” non nascondendo qualche risatina, cosa che ha fatto infuriare i fan di Lulù e Daniela Martani, ex gieffina, che ha aspramente criticato il nuotatore. Tra i tanti like non è passato inosservato quello di Massimiliano Rosolino, che così si è schierato contro Manuel Bortuzzo.

“Questo modo di parlare, ridacchiando, di qualcuno con cui si è fatto l’amore, condiviso momenti importanti, scambiati promesse e giurato pubblicamente amore eterno fino a qualche settimana fa, lo trovo squallido e irrispettoso e restituisce un’immagine di Manuel Bortuzzo pessima”, silegge sul post di Daniela Martani.

“Gli amori non vanno e vengono, gli amori restano. Le persone superficiali fanno così, come te caro Manuel, perché i sentimenti sono una cosa seria a qualsiasi età e non ci si può giocare a proprio piacimento ma soprattutto le persone non si umiliano così. – ha concluso Daniela Martani -Sei una grande delusione”. Tantissimi i like e tra questi, come detto, quello dell’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, che così si è schierato contro Manuel Bortuzzo.

