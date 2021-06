Martina Colombari, che super casa! Mai visto dove abitano i Costacurta? C’è anche la palestra

Martina Colombari, una casa da sogno. Correva il 1991 quando la splendida modella ha vinto il titolo di Miss Italia. Da quella fascia, una scalata verso la vetta del successo per Martina Colombari che anche sui social diventa attivissima. Tra le foto rese note al suo pubblico di fan, è impossibile non sbirciare un po’ intorno e scoprire che la casa della modella italiana è davvero incantevole.

Una celebrità è tale quando anche con il passare degli anni non si fa che continuarne a parlare. I motivi per farlo sarebbero davvero tanti su Martina Colombari, ma in questo caso i riflettori si accendono sulla casa super confortevole dell’ex modella, che tra uno scatto in cucina e un altro durante l’allenamento in casa, rivela di abitare in una vera dimora vip.

Insieme a Billy Costacurta e ai figli, Martina Colombari, ex modella e oggi anche attrice e conduttrice, non poteva che organizzare la vita domestica nel miglior modo, prestando attenzione a tutti i componenti della famiglia e alle rispettive passioni da coltivare anche tra le mura domestiche. Dal parquet chiaro abbinato a mobili dello stesso colore del soggiorno al divano comodissimo ben piazzato vicino al televisore per le serate in famiglia.





Ma non solo. La cucina di casa Colombari-Costacurta continua a giocare con colori a contrasto e spazi. Alternanza di tinte chiare e scure su pavimento bianco: la cucina invita a cucinare prelibatezze nella massima comodità. E come non parlare anche dell’area dedicata alla più grande passione della Colombari, ovvero la zona allestita a palestra per i suoi allenamenti. Attrezzi e spazio, ancora una volta a portata di mano.

Ovviamente inutile aggiungere che una tale bellezza non poteva che essere circondata anche da un vasto terrazzo e ambienti esterni adatti a godersi pomeriggi in pieno relax. Super finestra dalla quale fare entrare luce in casa e via libera alla vita casalinga fatta anche di piccoli grandi piaceri.