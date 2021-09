Chi sono la moglie e i figli di Mario Draghi? Il presidente del Consiglio, come saprete, è persona molto riservata. Non ama partecipare ad eventi mondani, si è sempre tenuto lontano da scandali e luci della ribalta. Sia quand’era presidente della Bce, ancor prima a capo di Bankitalia e al Tesoro. E la famiglia non gli è da meno: si potrebbe dire che la fedele compagna, Maria Serena Cappello, sia l’esempio perfetto di come si possa essere al fianco di un uomo importante, senza finire sulle cronache mondane.

Il presidente del Consiglio è sposato dal 1973 con Maria Serena Cappello, nobile di nascita perché discendente di Bianca Cappello, la bellissima sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici. Le origini blasonate della moglie, tra l’altro, sarebbero motivo di vanto per Draghi. La coppia ha due figli: Federica e Giacomo. Entrambi ricoprono oggi incarichi di prestigio. Scopriamo di più…

Mario Draghi e Maria Serena Cappello stanno insieme da tutta una vita. I due si sono conosciuti a Stra, tra Padova e Venezia, nell’estate del 1966. Lì il premier da giovane trascorreva le vacanze dalla zia assieme ai fratelli. Lei aveva compiuto da poco 19 anni, lui ne aveva 18. Si sono fidanzati subito, ma la relazione è stata portata avanti a distanza, almeno nelle prime battute. Difatti Draghi allora viveva a Roma, la Cappello a Venezia, dove ha conseguito una laurea in letteratura inglese. Le nozze sono state celebrate, come dicevamo in apertura, nel 1973, ma nessuna luna di miele.





Un viaggio però l’hanno fatto: la coppia è volata a Boston, dove lui aveva da seguire un dottorato al Massachussets Institute of technology, che, dovete pensare, era considerato il tempio dell’Economia mondiale. Ed è proprio in America che è nata la primogenita di Draghi. 46 anni fa, è venuta al mondo la figlia, Federica, oggi manager in un’azienda di biotecnologie che li ha resi nonni di due nipotine. Nel ’79 Draghi e la moglie hanno festeggiato l’arrivo di Giacomo, oggi manager a Londra.

L’abbiamo anticipato: Federica Draghi è laureata in Biologia con master in business a New York. Ha lavorato anche come ricercatrice a Cambridge. La brillante carriera l’ha portata a dirigere una multinazionale di biotecnologie. Il secondogenito del presidente del Consiglio, Giacomo, invece, si è laureato alla Bocconi. Ha iniziato la sua carriera come trader finanziario presso la banca d’affari Morgan Stanley. Nel 2017, dopo 13 anni ha, il giovane lasciato per andare a lavorare in un hedge fund come Lmr Partners.

Per tanti l’incarico alla Morgan Stanley avrebbe un conflitto di interessi con il ruolo del padre Mario Draghi, che nel suo curriculum vanta trascorsi al Ministero Tesoro e alla banca d’affari americana Goldman Sachs. L’attuale premier si è sempre difeso, spiegando che il figlio Giacomo per la “Morgan Stanley” si era occupato di trading. Niente a che vedere con il discorso dei “derivati”…

Della vita privata del secondogenito Giacomo si sa qualcosa in più: si è sposato nel 2011 in Umbria, a Città della Pieve. È questo il “buon retiro”, dove il premier ama rifugiarsi per ritrovare se stesso e godersi qualche ora di relax in famiglia. Qui il presidente ha trascorso buona parte del lockdown assieme alla moglie. Come riferiscono fonti vicinissime alla coppia, è lady Maria Serena Cappello il “porto sicuro” di Super Mario.