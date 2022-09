Mario Balotelli, l’ex azzurro beccato mentre barcolla (ubriaco secondo la stampa elvetica) fuori da un locale svizzero. Una caduta, l’ennesima, dell’attaccante che poco o niente ha dimostrato nella sua carriera calcistica che pure sembrava luminosa. A livello di club non è stato in grado di lasciare il segno, in nazionale restano i due gioielli nella semifinale europea contro la Germania nel 2012 ma nulla più. Un lento declino, frizioni continue con allenatori e un talento di cui, passati i 30 anni, è forse legittimo dubitare.



L’ultimo colpo di testa dell’ormai ex Super Mario meno di un mese fa quando aveva avuto un acceso confronto con il tecnico Vincenzo Montella davanti a tutti. L’ex giocatore della Roma si era affrettato a minimizzare ma la frattura era evidentemente insanabile. Balotelli era quindi volato in Svizzera dove, nella giornata di mercoledì 31 agosto, era diventato un nuovo giocatore del Sion.





Mario Balotelli beccato ubriaco per le strade di Losanna



Costo dell’operazione 2 milioni di euro all’Adana Demirspor per il cartellino del centravanti che firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo. Ma le cose potrebbe precipitare. L’attaccante bresciano, infatti, è rimasto ufficialmente a casa per un problema influenzale. Stando a quanto afferma il Sion, Balotelli sarebbe stato colto da una bronchite. Ma non sembra proprio la verità. (Leggi anche



Nelle ultime ore, sta circolando in Svizzera un clamoroso video che imbarazza l’attaccante del Sion e lo stesso club. Infatti, come riporta la redazione elvetica di Nau.ch, Mario Balotelli è stato visto in stato di ebbrezza fuori da un locale di Losanna, completamente brillo e in stato confusionale. In altre parole, l’ex attaccante della Nazionale non si reggeva in piedi.



Al momento, il giocatore preferisce non rilasciare dichiarazioni, neanche sui social. Ma la sua avventura sembra essere già al termine. I commenti degli esperti sulle sue prestazioni sono netti. Dopo il match vinto sul San Gallo, in cui Balotelli si è mangiato un gol davanti al portiere, la stampa elvetica ha usato toni molto duri nei suoi confronti.“Quanto è grande il problema Balotelli?”, ha titolato il quotidiano Blick, che spiega come “l’ex nazionale italiano sembri stranamente passivo. Il suo raggio d’azione è limitato ad un sottobicchiere da birra, la sua voglia di muoversi è contenuta nei limiti più ristretti”.

