Fantastica notizia per il calciatore Mario Balotelli. Attualmente gioca con la maglia della compagine turca dell’Adana Demirspor, ma nelle ultime ore sono uscite ipotesi interessanti sul suo futuro professionale. Infatti, in vista dei playoff dell’Italia di marzo 2022 validi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, potrebbe ritornare a indossare la casacca della Nazionale azzurra. Ma non è solo dal lato sportivo che giungono news succulenti, infatti ha ritrovato stabilità anche a livello più prettamente personale.

Finalmente, dopo anni turbolenti, pare abbia ritrovato finalmente l’amore. E ha ufficializzato tutto con una storia postata sul suo profilo Instagram. In particolare, ha ripubblicato sul suo account un messaggio inviato dalla splendida ragazza, che finalmente ha un nome e un cognome e anche un volto. Lei è molto giovane, appunto affascinante e si sa anche qualcosa sulla sua vita lavorativa. Non l’abbiamo mai vista nel mondo dello spettacolo, ma chissà se molto presto non proverà a sfondare in quell’ambito.

Nel biglietto indirizzato a Mario Balotelli, la giovane ha scritto: “Buongiorno amore, sono andata a fare la spesa, chiamami quando ti svegli. Ti amo”. Da poco ha festeggiato il suo compleanno, raggiungendo i 23 anni di età. Ormai l’ex compagna Clelia è un lontanissimo ricordo e ha trovato finalmente il sorriso con questa nuova partner. Per quanto riguarda l’ex, con lei ha concepito il figlio Lion, che oggi ha quattro anni, mentre con Raffaella Fico ha avuto la figlia Pia, venuta alla luce nel 2012.





La nuova fiamma di Mario Balotelli ha dunque 23 anni compiuti da pochissimo tempo, si chiama Francesca Monti ed è nata nelle Marche, esattamente nella città di Fermo. E ha un lavoro molto umile, infatti è una semplice cameriera in un locale della costa adriatica, ovvero ”Tucano’s Beach’. E grazie alla presenza di Supermario in questa attività commerciale si sono visti la prima volta, quando lui si era recato a Civitanova, e da quel momento in poi non si sarebbero dunque più lasciati.

Nella sua esperienza in Turchia, Mario Balotelli ha totalizzato finora 12 gettoni di presenza, impreziositi da 5 marcature. Nella passata stagione aveva giocato invece in Italia, nel campionato di Serie B, con il Monza di Silvio Berlusconi. 5 reti in 12 partite il bottino complessivo. Con l’Italia è invece sceso 36 volte in campo dal 2010 al 2018, mettendo a segno 14 gol.