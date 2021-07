È uscita giovedì 15 luglio 2021 la hit estiva di Maria Teresa Ruta ‘Mi sveglio ballando’. Dopo aver battuto tutti i record con ben 22 nomination superate nell’edizione più lunga del reality di Canale 5, la conduttrice ha deciso di debuttare nel mondo della musica con la sua hit.

La canzone è un inno alla rinascita e all’ottimismo che riporta al periodo della conduttrice al Grande Fratello Vip, quando regalava appena sveglia improbabili balletti misti ad esercizi di ginnastica. Il video, realizzato con Video900 di Ronnie Rosselli, è stato girato in Romagna, insieme a una trentina di modelle che, dietro indicazioni di Deola Godini, hanno saputo regalare delle vere atmosfere tipiche dell’estate italiana.

La conduttrice stata ospite di Estate in diretta per parlare di tradimenti estivi e ha raccontato la sua storia con Roberto Zappulla, suo marito dal 2015 e ovviamente del brano uscito il 15 luglio: “È un tormentone estivo non una canzone, – ha spiegato Maria Teresa Ruta – è un mantra per cercare di passare questa pandemia, sperando che tra due mesi finisca”.





Poi il tema amore e tradimenti: “L’amore è complesso, se all’inizio della tua vita affettiva e amorosa succedono anche delle cose complicate, ma in tutti i momenti trovare la persona giusta non è facile”. E qui l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha lanciato una vera bomba.

“Io e Roberto (Zappulla ndr) abbiamo il cellulare sintonizzati e quindi se mi arriva un messaggio lui lo legge e viceversa, se lui fa una foto io la vede e viceversa”, ha raccontato Maria Teresa Ruta ai conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini.