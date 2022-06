“Fidanzato con lui”. Marco Carta, addio allo storico ex e nuovo amore: la conferma del cantante (con foto)

Marco Carta, nuovo fidanzato per il cantante. Nella vita dell’ex volto di Amici, ormai diventato un volto e una voce iconica nel panorama artistico e musicale italiano, la storica relazione con Sirio Campedelli, poi naufragata. Trascorsi mesi dal raggiungimento del capolinea amoroso, per Marco Carta sembra essere arrivato il tempo di spalancare nuovamente le porte all’amore.

Marco Carta, nuovo amore dopo lunghi anni di fidanzamento con Sirio. Un annuncio arrivato con una storia su Instagram in cui, con u nesplicito riferimento al brano Sesso romantico, è stato Marco a riferire ai fan la triste notizia della fine del loro amore: “Anche se dopo sette anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre”.





Marco Carta, il nuovo fidanzato

Tutti ricorderanno quando Marco Carta ha deciso di fare coming out in diretta televisiva. Una foto in compagnia del fidanzato scattata in via Frattina, poi le parole e la caduta di ogni velo: “Conviviamo da tre anni, ma Sirio desidera una vita normale, non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque”. (Marco Carta, la decisione presa insieme al fidanzato).

Un amore grande nella vita del cantante, al punto da portare inevitabilmente a sognare tanti progetti di vita da condividere insieme al fidanzato: “Mi piacerebbe adottare e mi piacerebbe mettere al mondo un figlio con un utero in affitto, nome tremendo per questa pratica. Non la trovo disumana, se all’origine c’è l’atto consapevole e compassionevole di una donna, che decide di aiutare un amico, un familiare, un estraneo. Lo sfruttamento, quello e solo quello, è da condannare”.

Dopo mesi dalla fine della relazione con Sirio, per Marco Carta è forse giunto il momento di spalancare le braccia a un nuovo amore. È questo che alcuni avrebbero colto attraverso alcuni indizi condivisi di recente sul profilo social. Dalla foto del mazzo di fiori ricevuto in occasione del trentasettesimo compleanno alle foto di una romantica vacanza a Portofino: “Amore in Portofino”, recita il post condiviso dal nuovo fidanzato misterioso che è andato incontro a un cuore infuocato come commento di Marco Carta.

