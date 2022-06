Attimi di panico a Non è l’Arena. Massimo Giletti è svenuto in diretta da Mosca, generando tensione in studio. Ma cosa è successo? In studio c’è Myrta Merlino che prende il posto, temporaneamente, del conduttore. Ma ecco il succede il fattaccio poco prima di un blocco pubblicitario, la merlino grida: “Che sta succedendo? Oddio Massimo, Massimo. Aiutate Massimo“. Poi nero, parte la pubblicità e non si sa niente fino al ritorno in studio. A questo punto Morta spiega che Giletti aveva avuto un mancamento: “Allora adesso stiamo cercando di capire, Massimo – lo avete visto – ha avuto un mancamento, siamo tutti umani”.

Massimo Giletti è svenuto in diretta e commenta ancora Myrta Merlino: “Il viaggio a Mosca, una serata complicata, lo stress e questo può succedere. Naturalmente ci sono delle persone con lui che ci faranno sapere come sta. Spero si ricolleghi molto presto con noi“. A questo punto, Massimo Giletti è tornato in collegamento: “Eccoci qui, scusatemi, ma fuori c’era molto freddo. Probabilmente quello e la mancanza di zuccheri hanno giocato a mio sfavore. Per questo ho avuto un mancamento. Purtroppo capita, io torno però con forza“.

Ma c’è stato anche un altro momento davvero intenso durante il programma, non solo Massimo Giletti è svenuto. Parliamo del momento in cui Alessandro Sallusti ha attaccato duramente Massimo Giletti: “Quando ho saputo che andavi a Mosca ero molto orgoglioso di te. Immaginavo che avresti parlato al popolo russo e non a quello italiano. Poi ho pensato che avresti parlato a Putin o a un ministro”.

Con forza Sallusti: “Invece mi ritrovo in un asservimento totale alla peggior propaganda che ci possa essere. Quello che hai alle spalle è un palazzo di ma perché lì sono stati organizzati, decisi e messi in pratica i peggiori crimini contro l’umanità del secolo scorso e di questo. Quello è un palazzo schifoso, un palazzo di ma perché lì il comunismo ha fatto le più grandi tragedie”.

Un #Sallusti scatenato contro #Giletti si alza e se ne va da #NonelArena.



E ancora Sallusti: “E siccome a me fa tristezza vedere un giornalista che stimo venire chiamato bambino, incompetente, da una cretina (Zakharova) che non sa neanche di che sta parlando. Perché noi sappiamo cos’è la libertà di parola e la difendiamo. Io di fare la foglia di fico a questi due cog***ni (Solovyev, conduttore della tv russa, e Vakarov, esperto di politica) che hai di fianco non ci sto. Rinuncio al compenso pattuito ma io a questa sceneggiata non voglio più partecipare”. Sipario, che puntata.

