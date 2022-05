Massimo Giletti e Alessandra Moretti, il gossip esplode su di loro. La colpa, se è una colpa, è quella del presentatore che ha forse abusato di sincerità. Questa l’accusa mossa ai danni del conduttore di Non è L’arena. Ma cosa è successo? Per capirlo è necessario un passo indietro. La politica del PD ha ha dichiarato con toni accesi che provvederà a denunciare il suo ex compagno Massimo Giletti dopo che quest’ultimo, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rilasciato delle dichiarazioni personali o probabilmente non veritiere (per la Moretti).

La bagarre tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti inizia quando il quotidiano pubblica una lunga intervista del conduttore. Si parla di lavoro (qui quando ha perso la pazienza a Non è L’Arena), di carriera e naturalmente di amore. E proprio a riguardo, Massimo Giletti si è soffermato sull’europarlamentare dicendo: “Se sono rimasto in contatto con tutte le mie ex? Sì. La soddisfazione più grande è quando mi dicono che forse ero meglio del marito attuale”, ha sostenuto Giletti. E qui arriva puntuale la domanda sulla Moretti.

“È ancora innamorata di me, forse in parte anche io”, confessa il giornalista. “Finì? Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato. So che non ci perderemo mai”.

A questo punto la fritta è fatta e tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti inizia la guerra. A rispondere a tono è lei: “Esistono molti modi di fare violenza a una donna. […] Ci sono violenze spesso più subdole, manipolatorie. Quelle che sanno di gogna, che tentano di screditare o infangare il nome di una donna, tanto per cominciare facendo il suo nome, esponendolo in pubblico, tentando di isolare quel nome con le bugie, mettendo in piazza le sue vicende personali. […]”.

“Come ha fatto Massimo Giletti con la sottoscritta, è una forma di violenza intollerabile. I miei figli hanno sempre avuto un padre e una madre che si sono occupati di loro insieme. […] Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze ma in questo caso lo faccio per tutelare i miei figli”.

