“Guardate come sto”. Mara Venier, l’annuncio sui problemi di salute e la foto che preoccupa

Mara Venier, nuovi problemi di salute per la conduttrice televisiva di Domenica In. A raccontare tutto con un breve video postato nelle Instagram stories è stata la diretta interessata, che ha mostrato esplicitamente quale fosse la spiacevole problematica. In passato ha sofferto moltissimo e la preoccupazione dei fan è che possa ritornare un incubo, che ormai sembrava essere stato messo definitivamente alle spalle. C’è dunque attesa per scoprire di più nelle prossime ore, ma sono bastate queste immagini ad allarmare migliaia di fan.

Dunque, per Mara Venier problemi di salute ricorrenti. Parlando della sua trasmissione, il giornalista Aldo Grasso l’ha criticata nelle scorse settimane: “Come se tutto non fosse combinato o, quanto meno, prevedibile. Domenica in come il Var di Ballando con le stelle, mah! Domenica In è fastidiosa perché Mara Venier tratta la trasmissione come fosse casa sua, con una trasandatezza formale degna di una tv locale. Invece di pensare a fare un buon programma, come ai tempi di Pippo Baudo, Venier si preoccupa della reputazione dei social”.

Mara Venier, problemi di salute: “Viso gonfio per i denti”

La situazione per Mara Venier non è dei migliori. I problemi di salute sono tornati a bussare nuovamente alla sua porta, anche se la speranza sua e del pubblico è che si tratti di una cosa da poco. Lei comunque non si è sbilanciata su quanto accaduto, quindi non è da escludere nemmeno che abbia fatto qualche controllo di routine specifico. Ma c’è anche la possibilità che si sia riproposto qualcosa di più brutto, che pensava essere ormai sconfitto. Andiamo a vedere insieme cosa ha svelato e mostrato a migliaia e migliaia di suoi follower.

Mara Venier ha fatto vedere il suo viso, che si è gonfiato a causa di problemi legati ai denti. In passato per colpa di un lavoro medico non andato a buon fine è stata costretta a convivere con una paresi facciale, alla bocca, al naso e alla guancia e con un nervo lesionato, come ricordato dal sito Ultimenotizieflash. Successivamente un nuovo intervento chirurgico fatto da un altro specialista le ha permesso di mettersi alle spalle un incubo. E ora bisognerà capire se si tratti di un ritorno del problema o se potrà risolvere tutto a breve.

Mentre si trovava all’interno di un salone di acconciatura, Mara Venier ha inquadrato il suo viso e ha affermato: “Ecco qua, gonfia al dente”. Non ha specificato altro, quindi è difficile ipotizzare cosa le stia succedendo. Certamente domenica 6 novembre ne sapremo ancora di più, durante la prossima puntata di Domenica In.