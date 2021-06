Giornata di convalescenza per Mara Venier, che ha raccontato tutto sul social network Instagram con un video pubblicato qualche ora fa. La conduttrice di ‘Domenica In’ si è mostrata in compagnia di due persone fondamentali nella sua vita, ovvero il marito Nicola Carraro e il nipotino Claudio. Proprio quest’ultimo è stato il grande protagonista del filmato, che ha riscosso un enorme seguito. Infatti, sono stati diversi anche i personaggi famosi e colleghi della donna che hanno commentato il tutto.

In televisione la presentatrice Rai, nella puntata di domenica 30 maggio, è stata autrice di un siparietto con l’ospite Anna Tatangelo, quando è stata mostrata la copertina dell’album dell’artista. “Ma sei nuda?”, le ha chiesto. “No lì ovviamente c’ho la culotte color carne ho il copri capezzolo”, ha però replicato prontamente la Tatangelo. “Beh, insomma non eri tanto vestita, avevi una culotte? Vabbè ma bella come sei ti puoi permettere ogni cosa” ha risposto a sua volta la Venier prima di andare avanti con l’intervista.

Mara Venier, come ha rivelato durante il video Instagram, è stata sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico ai denti e si è mostrata con una borsa di ghiaccio sulla guancia per alleviare il dolore. Dunque, non si è trattato di nulla di serio, ma le è stato consigliato il riposo per ristabilirsi completamente. Col nipotino Claudio ha giocato non poco, colpendosi con dei cuscini e ridendo a crepapelle. Anche il coniuge della donna è apparso molto divertito da questa situazione decisamente piacevole.





Tra i tanti commenti ricevuti da Mara Venier spiccano i cuori rossi di Elisabetta Gregoraci ed Alberto Matano e il messaggio di Nino D’Angelo: “Grande nonna Mara”. Poi altra gente comune ha aggiunto: “Signora Venier, lei è di una simpatia unica, la adoro e stimo tantissimo”, “Un caro abbraccio a tutti voi”, “Che bello vedervi giocare insieme. Siete bellissimi e dolcissimi”. E poi: “Questo nipotino ti ha ridato la vita”, “Il mestiere più bello è fare i nonni”, “Siete davvero degli amori, siete meravigliosi”.

Anche in altre occasioni Mara Venier si è immortalata con suo nipote. Ad esempio, in un’occasione è stata accolta in casa in modo “particolare” dal marito e dall’adorato nipotino, protagonisti di una scenetta che anche questa settimana ha fatto divertire i follower della Venier. Che nel breve filmato apre la porta di casa ‘ignara’ della sorpresa del piccolo.