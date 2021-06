Mara Venier è una delle conduttrici più amate in Italia ed è seguitissima su Rai 1 grazie alla sua ‘Domenica In’. Nei giorni scorsi si è immortalata sui social network in compagnia di suo marito Nicola Carraro e dell’amatissimo nipote Claudio, subito dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Si è divertita moltissimo con il piccolo ed è apparsa con una borsa del ghiaccio sulla guancia per diminuire il dolore lancinante. E a distanza di giorni è tornata a parlare e ha spiegato cosa le è successo esattamente.

In particolare, col nipotino ha giocato non poco, colpendosi con dei cuscini e ridendo a crepapelle. Anche il coniuge della donna è apparso molto divertito da questa situazione decisamente piacevole. Tra i tanti commenti ricevuti da Mara Venier spiccano i cuori rossi di Elisabetta Gregoraci ed Alberto Matano e il messaggio di Nino D’Angelo: “Grande nonna Mara”. I tantissimi suoi fan hanno chiesto però aggiornamenti sul suo stato di salute e la presentatrice ha fatto il punto della situazione.

Mara Venier è dunque intervenuta sul suo social network Instagram e ha spiegato nei dettagli cosa le è capitato. La donna ha subito un’operazione ai denti, che si è rivelata essere abbastanza lunga. Infatti, c’era da fare un lavoro importante per risolvere la sua problematica. Al momento le sue condizioni stanno migliorando sensibilmente, anche se qualche residuo sta rimanendo. Per ore ha dovuto fare i conti con questo intervento chirurgico e il suo stato di forma non è ancora arrivato al 100%.





Ai suoi follower Mara Venier ha quindi raccontato: “Anche oggi sto un po’ così, è un po’ gonfia. Si è trattato di un intervento lungo 7 ore”. Dunque, per ben sette ore è stata costretta a sottoporsi a questa operazione dal dentista. Ora si sente decisamente meglio, anche se la convalescenza durerà anche nei prossimi giorni. Stando comunque a quanto si è potuto sapere, non è assolutamente a rischio la sua presenza in studio nella giornata di domenica 6 giugno. La vedremo quindi al timone di ‘Domenica In’.

Quando si era fatta vedere col nipote, i fan di Mara Venier avevano commentato: “Signora Venier, lei è di una simpatia unica, la adoro e stimo tantissimo”, “Un caro abbraccio a tutti voi”, “Che bello vedervi giocare insieme. Siete bellissimi e dolcissimi”. E poi: “Questo nipotino ti ha ridato la vita”, “Il mestiere più bello è fare i nonni”, “Siete davvero degli amori, siete meravigliosi”.