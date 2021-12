Mara Venier, giornata di festeggiamenti. E no, non per gli ascolti sempre da record della sua Domenica In , il programma che di fatto ha segnato la sua “rinascita” in tv dopo una carriera già luminosa. E nemmeno al suo profilo Instagram, dove la ‘zia’ è super famosa e amatissima dal pubblico, anche quello più giovane.

Ma in fondo Instagram c’entra perché è lì e con la sua platea social che celebra il suo primo amore: il nipote Giulio. Spesso Mara Venier condivide coi fan i divertenti momenti con il piccolino, Claudio detto Iaio che è nato nel 2017, ma nella giornata speciale del maggiore, che è fresco dei 19 anni, dedica un post ad alto tasso di tenerezza.

Mara Venier festeggia il nipote Giulio, 19 anni

“Buon compleanno amore della mia vita”, le parole di Mara Venier tutte per il nipote Giulio Longari, senza dimenticare una marea cuoricini, gli hashtag #19 #happybirthday. “Nonna ti voglio tanto bene”, risponde il festeggiato, che ogni volta che compare sul profilo della regina di Domenica In fa il pieno di complimenti. Insomma, a leggere i commenti anche lui ha già una folta schiera di fan adoranti.





Alto, moro e con gli occhi verdi, il nipote più grande di Mara Venier ha un diploma alla scuola internazionale di Roma, tifa per la Lazio, ama calcio, tennis e paddle. E oggi si divide tra la Capitale e Madrid, il figlio di Elisabetta Ferracini, la primogenita della conduttrice, e del suo ex compagno, l’avvocato Carlo Longari.

“Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: sta diventando un uomo. Il tempo è davvero volato – aveva raccontato Mara Venier al settimanale Gente – Giulio l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta e, se possibile, ero più emozionata di lei. Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo”. E “Crescendo è diventato bellissimo. E ha tante altre qualità: è un ragazzo bravo e affettuoso”, ha aggiunto la sua super nonna che ci tiene a sottolineare che non è mai stata “una nonna tradizionale”.