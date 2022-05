“Ti penso e mi manca il respiro”. Mara Venier, il dolore per la grave perdita che l’ha segnata

Non sono state ore facili per Mara Venier, che comunque ha condotto in maniera impeccabile la puntata dell’8 maggio di ‘Domenica In’. Ma c’è qualcosa che ancora la turba particolarmente e proprio nella giornata che celebrava la festa della mamma, la conduttrice televisiva ha fatto commuovere proprio tutti con un post sui social network. Parole bellissime e allo stesso tempo strazianti quelle scelte dalla donna, che non riesce proprio a dimenticare di aver perso una figura fondamentale.

Alcuni mesi fa Mara Venier si era soffermata sulla mamma deceduta: “Ho pianto tutta la sera, non riuscivo ad andarci. Ci ho messo sette anni, semplicemente non ce la facevo. Troppo, troppo dolore. Però ieri sono tornata a Venezia e prima di venire qui mi sono fermata al cimitero per la prima volta da quando lei se n’è andata. E lì le ho parlato e le ho dato un sacco di baci, l’ho accarezzata sul viso, la sua foto è meravigliosa. Per me è stato molto commovente, un momento anche per me, come dire, controverso”.





Mara Venier ricorda la mamma morta: “Mi manca il respiro”

Mara Venier ha dunque voluto omaggiare la mamma, che se n’è andata per sempre alcuni anni fa dopo aver lottato contro una terribile malattia, ovvero l’Alzheimer. Il tempo scorre inesorabilmente, ma per la presentatrice Rai la ferita è ancora molto aperta. Ha deciso di pubblicare una foto che l’ha immortalata insieme al genitore in tempi che erano inevitabilmente positivi per entrambe. Immediatamente migliaia e migliaia di follower le hanno mostrato vicinanza e affetto per questo suo difficile momento.

Nella festa dedicata alla mamma, Mara Venier non poteva non ricordare la sua e ha scritto come didascalia: “Mammina mia…vita mia…quando ti penso mi manca il respiro…”. Tra i tanti che hanno voluto scriverle il messaggio, da sottolineare anche la vicinanza espressa dalla cantante Elisa, da Elisabetta Gregoraci, da Salvo Sottile e da Jovanotti. Poi ci hanno pensato altri fan comuni a fornire la loro opinione su questa figura importantissima per Mara, che non smette ovviamente mai di commemorarla.

Queste le reazioni di altra gente sotto il post di Mara Venier: “Anche la mia manca troppo, ormai da 23 anni, e si chiamava come te, Mara”, “Siamo qui per provare a respirare insieme”, “Difficile non vederli e non sentirli, la cosa bella è che rimangono sempre nel nostro cuore”, “Mancano e mancano tanto, un abbraccio forte”, “Auguri a tutte le mamme che purtroppo sono in cielo”.

