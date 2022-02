“Tra noi non era mai successo”. Mara Venier, parole amare sul marito Nicola: “Dopo 21 anni”

Mara Venier non ricorderà questo giorno come uno dei più belli della sua vita. Il primo febbraio è un giorno speciale per la sua famiglia, infatti ricorre un avvenimento molto importante che riguarda suo marito. E la conduttrice televisiva di ‘Domenica In’ ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram, in cui manifesta tutta la sua insoddisfazione e insofferenza perché è costretta a non stare vicina al suo adorato Nicola. E ha spiegato il perché di questa lontananza così dolorosa.

Mara Venier ha vissuto attimi molto forti e tristi anche in occasione di uno degli ultimi appuntamenti di ‘Domenica In’. Infatti Ivana Spagna ha raccontato di aver pensato seriamente al suicidio: “Ma, proprio in quel momento, è successo qualcosa di impensabile, che fortunatamente l’ha fatta tornare sui suoi passi. “Avevo pulito tutto – le parole della cantante – e volevo tagliarmi le vene in doccia per non sporcare. E quando stavo per mettere in atto quella cosa terribile, la mia gattina è venuta a miagolare…”.

Il primo febbraio è il giorno in cui è nato Nicola Carraro, che festeggia tra l’altro l’importante traguardo degli 80 anni, ma lui e Mara Venier sono lontani per la prima volta. Lui ha postato sui social: “Oggi ho poco da festeggiare lontano dalla mia adorata moglie, dai miei figli, dai miei nipoti e dai miei amici storici. Alcuni acciacchi respiratori, dovuti ad una brutta polmonite bilaterale e conseguenze enfisema polmonare, mi obbligano a svernare al sole e all’aria aperta. Niente festa di compleanno”.





Invece Mara Venier ha pubblicato una foto di coppia durante un precedente compleanno di Carraro e ha scritto: “Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno…Ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto… Sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa!! Auguri amore mio, sei l’ottantenne più figo del mondo… Ti amo”, ha concluso nel post.

Sotto il messaggio social di Mara Venier, dedicato a suo marito per l’80esimo compleanno, ha lasciato una sua considerazione anche Rita Dalla Chiesa: “La grande bellezza di Nicola è che capisce e continua ad esserti vicino anche dall’altra parte dell’oceano. Le candeline le spegnerete lo stesso in due”. Poi Gigi D’Alessio ha aggiunto: “Auguri, ottanta voglia di vederti”, Elisabetta Gregoraci: “Auguri” e Alessia Marcuzzi: “Number one”.