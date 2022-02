Lamberto Sposini è un giornalista molto amato dal pubblico italiano. Dopo aver esordito nella carta stampata è diventato conduttore in Rai poi è passato al Tg di Canale5 divenendo anche vice-direttore. Poi nel 2001 un problema di salute lo ha allontanato dall’attività. Colpito da ictus e da un’emorragia cerebrale Sposini fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nei mesi successivi il lento recupero e la terapia riabilitativa, non senza polemiche.

Lamberto Sposini arrivò infatti in ospedale due ore dopo l’ictus per il ritardo con cui fu lanciato l’allarme e venne operato a quattro ore dal malore. In ogni caso negli anni successivi la famiglia ha tenuto il massimo riserbo sulle condizioni del giornalista. Nei giorni scorsi, il 18 febbraio, è stato il compleanno di Sposini. Tra i presenti alla sua festa anche l’amica Mara Venier. Ma proprio nelle ultime ore il sito Leggo parla di una polemica relativa alla conduttrice e a quello che è accaduto in quel giorno.

Venerdì pomeriggio i familiari di Lamberto Sposini hanno festeggiato il suo 70esimo compleanno e tra gli invitati c’era anche Mara Venier. Quest’ultima ha condotto proprio con lui “La vita in diretta”. Zia Mara si è presentata a casa di Sposini con la responsabile del casting di “Domenica In”, che però non era stata invitata alla festa tra pochi intimi. Secondo quanto riporta Leggo la cosa non è stata apprezzata dalla famiglia di Lamberto. Anche se va detto che Mara, dopo una brutta caduta, preferisce farsi accompagnare.





Il diverbio tra Mara e la figlia di Lamberto Sposini

Ma è niente rispetto a quello che è successo dopo. Mara Venier ha reso noto il suo desiderio di dedicare una parte di “Domenica In” proprio a Lamberto Sposini. Ciò non è stato apprezzato soprattutto dalla figlia Matilde. Che avrebbe intimato alla conduttrice di evitare ogni riferimento al papà durante la trasmissione. Le due avrebbero dato vita ad un diverbio piuttosto acceso. A questo punto è intervenuta anche l’ex moglie di Lamberto che ha dato ragione alla figlia Matilde.

Nelle ultime ore Mara Venier ha pubblicato un post scrivendo: “Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio ..❤️🎂”. Poi al termine del post il tag: “Chivuolecapirecapisca”. Che sembra proprio un chiaro riferimento a quanto avvenuto il giorno del compleanno di Lamberto Sposini.