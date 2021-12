Incredibile Mara Venier, che riesce a sorprendere sempre tutti. E lo ha fatto anche qualche ora fa, quando ha deciso di baciare sulla bocca una persona molto famosa. Un colpo di scena che ha fatto rimanere senza parole i suoi fan, che non si sarebbero mai aspettati di dover vedere questa immagine. Anzi, si è trattato più nello specifico di un video pubblicato da entrambi i protagonisti in questione. Ed è poi stato spiegato il motivo di questo gesto romantico, che ha fatto andare tutti in visibilio.

Qualche giorno fa Mara Venier ha invece toccato un argomento delicato. Nell’ultima puntata di ‘Domenica In’ ha confermato che l’aumento dei contagi si sta riflettendo anche sul programma. “Stamattina abbiamo avuto degli imprevisti, qualcuno è rimasto positivo e la mia squadra è praticamente decimata. Siamo in tre, io sono qua e vado avanti”, ha detto Mara a Milly Carlucci. Si tratta, secondo quanto si apprende, di un caso risultato positivo al Covid all’interno della redazione di ‘Domenica In’.

Entrando nello specifico, Mara Venier ha accettato di partecipare ad un videoclip di un brano musicale di un noto cantante. E nel filmato si è consumato questo bacio davvero meraviglioso. Prima le loro mani si sono accarezzate, poi lui ha poggiato le sue mani sul suo viso e si è materializzato il momento super romantico. In tanti hanno anche posto l’attenzione sulla performance della conduttrice televisiva, che è stata a dir poco perfetta. E lui ha commentato la sua nuova canzone con parole toccanti.





Mara Venier ha quindi dato questo bacio bellissimo al cantante inglese Shel Shapiro. E l’artista ha commentato così il videoclip della canzone ‘La leggenda dell’amore eterno’: “La leggenda dell’amore eterno non finisce mai…Soprattutto in questo periodo, dite alle persone vicine a voi che le volete bene e che le amate. Questo sì che è un bel regalo, forse il più bello”. E il brano è stato particolarmente apprezzato dai fan del cantante, che hanno dispensato solamente commenti positivi.

Ma chi è Shel Shapiro? Classe 1943, è famoso per essere stato il frontman dei Rokes, che si sono poi sciolti nel 1970. Inoltre, è molto impegnato nel mondo del sociale e supporta alcune associazioni senza scopo di lucro. Oltre ad essere un bravissimo cantante, è anche un produttore discografico e attore, avendo preso parte a film sia nel cinema che in televisione. Da segnalare anche un paio di esperienze teatrali.