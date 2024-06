Manuel Bortuzzo torna a far parlare di sé. Il nuotatore azzurro, noto anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip, aveva conosciuto proprio durante il reality Lulù Selassié. La loro storia d’amore è proseguita anche una volta che il programma è finito, poi però è arrivata al capolinea. Proprio nelle ultime ore il giovane triestino ha rilasciato al Corriere della Sera un’interessante intervista in cui ha parlato anche della sua condizione.

Manuel Bortuzzo è costretto a vivere su una sedia a rotelle dopo essere rimasto paralizzato alle gambe a seguito di una sparatoria alla periferia di Roma nel 2019. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato recentemente il libro “Soli nella tempesta”. Durante l’intervista ha spiegato che al momento è single. Ha aperto il suo cuore e rivelato il suo stato d’animo, i suoi pensieri, le sue fragilità.

La dolorosa confessione di Manuel Bortuzzo

“Per quanto si possa essere maturi – ha dichiarato Manuel Bortuzzo – non si è mai pronti a ritrovarsi disabili da un giorno all’altro. Non è paragonabile a nulla, è peggio di un lutto, perché il lutto non tocca il proprio fisico, è come il lutto di sè. Sento la mancanza di me – prosegue – devo elaborare il lutto di me stesso, dire addio a una parte di me che è morta. E con questo devo fare i conti sempre, ogni momento della giornata, dalla mattina quando mi alzo, alla sera quando vado a dormire”.

“Non è facile dire addio a una parte di sé nel fiore della giovinezza. Chi capisce questo riuscirà a starmi accanto sempre – dice Manuel – Oggi sono più sereno e realista. So che posso essere felice, ma anche completamente disperato, mi accetto in ogni sfaccettatura, per quello che sono. Accetto anche la sedia, perché con la sedia ho fatto molte più cose di quelle che avevo fatto prima. Certo mi sento diverso, ma è normale, in ogni contesto tutti sono in piedi e sono l’unico seduto sulla sedia a rotelle, ma sono anche il primo a fare ironia e battute su di me”.

“Non sono innamorato attualmente – fa sapere Manuel Bortuzzo – Ma non voglio avere l’ansia di cercare l’amore. Magari tra mezz’ora esco e incontro la donna della mia vita… Sono sereno, arriverà al momento giusto. Non me ne faccio niente delle cose superficiali e non le voglio. Per questo ho pochi amici, pochi legami, ma molto profondi, sono legami diventati per me una bella famiglia. Cerco la semplicità nell’amicizia come in amore e cerco profondità”.

Infine sul fatto di non aver parlato del GF Vip nel suo libro: “Non ho dato spazio volutamente al Grande Fratello, tutto quello che c’era da dire l’hanno già raccontato le telecamere, si è visto tutto. E poi non voglio essere ricordato come il ragazzo del Grande Fratello, vorrei essere considerato l’atleta che raggiunge i suoi obiettivi”.

