A molti è sembrato fin da subito un grande amore, mentre ad altri un fuoco di paglie. Quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è stato un amore travagliato fin dai primi istanti nella casa del Grande Fratello Vip, dove i due si sono conosciuti e innamorati, ed è giunto alla sua conclusione pochi giorni fa, quando il nuotatore ha annunciato la rottura.

Il nuotatore ed ex concorrente del GF Vip 6 ha dato la notizia tramite un comunicato all’agenzia Ansa e lo stesso è stato pubblicato sul suo account social. Le voci di una crisi tra i due circolava da giorni, ma durante i giorni di Pasqua Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié avevano smentito pubblicando una serie di scatti insieme. Innamorati e felici, così si erano mostrati sulle Instagram Stories pubblicate da Napoli, dove la coppia aveva deciso di trascorrere qualche giorno di relax, ma pochi giorni dopo è arrivato il colpo di scena.





Manuel Bortuzzo, il padre Franco mette like a un post contro Lulù

A parlare della rottura anche Lulù Selassié, che nella seconda Instagram Story ha tenuto a precisare che la rottura è arrivata da terze persone e per quelle ‘terze persone’ intendeva la famiglia di Manuel Bortuzzo. Fin dai primi momenti al Grande Fratello Vip, Franco Bortuzzo, padre di Manuel, non si era mostrato particolarmente felice dell’avvicinamento tra il figlio e la principessa etiope e ora che la storia è arrivata alla conclusione in tanti non hanno potuto fare a meno di notare un gesto che conferma la sua gioia nel vedere Manuel di nuovo single.

Franco Bortuzzo ha messo un like a un tweet palesemente contro Lulù Selassié: “Da ieri quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’ansa della rottura con Lulu cosa che fa davvero ridere ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel la verità è che quella storia non doveva partire prima era spinta dagli autori poi Manuel ok oramai ci avrà cavalcato l’onda ma ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato”, si legge nel tweet.

E ancora parole contro la principessa etiope, che secondo l’autore del tweet “Lulu ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce diciamolo gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza. Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stagli dietro per aiutarlo”.

E ancora: “Che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili… la verità è una sola non ne sapete nulla siete solo capaci di giudicare e basta vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra!”.

