Manuel Bortuzzo fidanzata, ma allora era vero! Dopo Lulù Selassié il nuotatore ed ex protagonista del GF Vip 6 di Alfonso Signorini ha ritrovato l’amore. Per chi si fosse perso le ultime, un passo indietro: giorni fa diversi siti pubblicavano una segnalazione circa la nuova frequentazione dello sportivo.

Nel dettaglio, un utente avvertiva l’esperta di gossip Deianira Marzano che Manuel Bortuzzo e la tiktoker Angelica Benevieri avevano pubblicato foto dall’interno di un’auto che sembrava essere la stessa, ovvero quella dell’ex nuotatore. Insomma l’ipotesi è che tra i due possa esserci del tenero.





Manuel Bortuzzo fidanzata: c’è la foto del bacio

Lei, Angelica Benevieri, è una tiktoker che vanta circa 300mila follower, insomma non proprio una sconosciuta. Ha 20 anni e vive a Roma dove lavora come influencer. Oltre al grande seguito su TikTok anche su Instagram ha quasi 40mila follower. Ma il gossip che la voleva come nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo si è presto sgonfiato.

Dopo quell’indizio dei due nella stessa auto non se ne è più parlato anche perché ai più attenti non era sfuggito il braccio senza tatuaggi che dunque non poteva essere di Manuel Bortuzzo. Ma ora un nuovo scatto che è decisamente inequivocabile: quello di un bacio tra l’ex di Lulù Selassié e la giovane Tiktoker.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri hanno infatti condiviso tra le Storie una foto mentre si baciano sulle note di “Vieni nel mio cuore” di Ultimo confermando così questa nuova relazione. E dire che lui (che nel ripostare l’immagine ha aggiunto un cuore rosso) intervistato su Radio Radio da Giada Di Miceli aveva detto che dopo la storia con Lulù “stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene”.

