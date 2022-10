Pessima notizia per Manuel Bortuzzo e la sua fidanzata Angelica Benevieri. Tutti i fan non riescono proprio a crederci che stia succedendo una cosa simile e, nonostante non siano ancora arrivati messaggi ufficiali da parte della coppia, c’è una persona molto attendibile che ha rivelato dettagli che fanno preoccupare non poco. L’indiscrezione è di quelle da lasciare senza fiato, anche se ci sarà sicuramente una parte del pubblico che invece starà festeggiando non poco per un motivo ben preciso.

A breve vi racconteremo tutto su Manuel Bortuzzo e la sua fidanzata Angelica Benevieri. Intanto, qualche settimana fa l’ex gieffino ha rivelato che tornerà a nuotare e punta alle paralimpiadi di Parigi 2024. Nelle ultime ore come Manuel Bortuzzo ha fatto una confessione che non è passata inosservata: infatti ha ammesso che se è tornato in vasca è anche grazie ad Aldo Montano, che con lui ha partecipato al GF Vip e che in questi mesi l’ha supportato e sostenuto dandogli nuovi stimoli.

Manuel Bortuzzo e la fidanzata Angelica Benevieri: è addio?

Non stanno uscendo fuori rumor incoraggianti su Manuel Bortuzzo e la fidanzata Angelica Benevieri, nonostante le cose sembrava che stessero andando alla grande. E indubbiamente i più felici di questa situazione sarebbero unicamente i sostenitori di Lulù Selassié. Quest’ultima è stata lasciata dal giovane dopo l’esperienza al GF Vip lasciando molti telespettatori senza parole. Poi lui ha conosciuto Angelica, ma ora l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato una vera e propria bomba negativa.

Questo l’annuncio di Deianira Marzano, come riportato da The Pipol Gossip: “Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono già lasciati? L’indiscrezione è trapelata pochi minuti fa dal profilo ufficiale di Deianira Marzano. Ecco le parole della ‘gossippara’ che hanno subito fatto allarmare i fan della coppia: ‘Manuel Bortuzzo esce solo con gli amici. Secondo voci vicine sembrerebbe che la storia con la

tipa sia finita e lui sia interessato a un’altra ragazza’”. Mistero ovviamente sull’identità di quest’ultima.

In molti hanno criticato Manuel Bortuzzo, alla luce delle voci che lo danno vicino all’addio ad Angelica: “Allora lui è il problema”, “Ne cambia una al mese, un po’ deludente il ragazzo”, “Questo pur di finire in prima pagina farebbe di tutto. Pessimo”, “Non mi è mai piaciuto sin dal GF Vip, è stato davvero troppo arrogante e antipatico”.